What if?, capítulo 8: sinopsis, tráiler y qué pasará en el nuevo episodio

La primera serie del UCM, What if...?, se encuentra en su recta final para el pesar de los fanáticos. A lo largo de los episodios, se pudo ver a varios personajes de Marvel Studios en situaciones alternas a las ya conocidas en otras producciones. Como se sabe, la ficción explorará las distintas líneas de tiempo del multiverso, donde los principales momentos de los largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel ocurren de otra manera.

A continuación, mostramos todos los detalles del nuevo episodio de What if…?.

Hora y fecha para ver el capítulo 8 de What if…?

El episodio 8 de What if...? se podrá ver en Perú desde el miércoles 29 de septiembre de 2021 a partir de las 3.00 a. m. Para los demás países de Latinoamérica y en España, estos son los siguientes horarios de estreno:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 8 de ‘What if...?’ online?

Los nuevos episodios de What if...? se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/25,90.

¿Qué pasó en ‘What if..?’, capítulo 7?

Thor regresó como el protagonista en una historia donde él nunca fue hermano de Loki. Como consecuencia, tuvo una actitud mucho más despreocupada y hedonista de la que vimos en el MCU. Luego de una divertida visita a la Tierra, tanto el personaje como los fans se llevaron una gran sorpresa.

Al final del séptimo capítulo de What if, el ‘Dios del trueno’ vio la llegada de un poderoso Ultron poseedor de las seis gemas del infinito. Junto a él apareció un ejército de clones suyos listos para erradicar la vida en la Tierra. Ahora, más de uno se pregunta quién es y cómo se volvió tan poderoso.

What if...?, capítulo 8 - adelanto

Personajes de What if...?