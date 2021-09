‘Star Wars: Visions’: ¿vale la pena ver el anime de Disney Plus?

Si bien Netflix es el líder indiscutible de las plataformas de streaming, no hay lugar a duda de que Disney Plus tiene varias cartas sobre el juego de las producciones originales. Así lo ha demostrado con WandaVision, What if, y muchas más por parte de Marvel Studios; no obstante, también cuenta con una poderosa franquicia en ascenso: Star Wars.

En este caso, ‘La casa del ratón’ ha incorporado a su videoteca de contenido a Visions, una serie de antología de estilo anime basada en La guerra de las galaxias. Esta emocionante producción es resultado de un trabajo colaborativo entre el streamer y diversos ‘partners’ de Japón, quienes aportan un sentido animado diferente a cada episodio.

En ese sentido, y debido a que no está obligada a mantener una relación con las sagas de Skywalker, cada capítulo tiene un propio arco y ya ha conseguido un éxito envidiable, ya que en Rotten Tomatoes ostenta un 76% de aprobación por parte del público, mientras que los periodistas especializados le han dado un 95% de calificación, con un consenso que dictamina: “Con una magnífica animación y una gran creatividad, Visions es una colección ecléctica pero totalmente agradable, de historias de Star Wars que dan nueva vida a la galaxia”.

¿Qué dice la crítica de Star Wars: Visions?

Visions ostenta una certificación 'fresh' en RT. Foto: Rotten Tomatoes

Brad Newsome - Sydney Morning Herald

“Afortunadamente, esta nueva serie de cortos animados de entre 15 y 20 minutos producidos por algunos de los estudios de anime más respetados de Japón es mucho más interesante que la típica animación insulsa de Star Wars”.

Glen Weldon - NPR

“El resultado inevitable, por supuesto, es que cada episodio parece una propuesta cuidadosamente elaborada y prometedora para una serie en curso, es decir, muchos episodios piloto que se codean entre sí para ser recogidos”.

Christopher L. Inoa - Observer

“Star Wars: Visions, la primera incursión de la franquicia en el anime, es un comienzo prometedor”.

Kyle Logan - Cultured Vultures

“Star Wars: Visions es un fantástico conjunto de cortos que permite a los fans la oportunidad de ver su querida galaxia a través de los ojos de algunos de los mejores creadores de anime, pero las historias no están a la altura de los efectos visuales en cuanto a calidad y originalidad”.

Mario Alegre - Próxima Tanda

“Si la Guerra de las galaxias bajo el mando de Disney ha sido sobre todo mirar por el retrovisor, Visions muestra lo que la saga podría ser si se atreviera a salir de sus márgenes”.