What if...?: por qué Iron Man no podrá resucitar nunca

Como muchos fanáticos saben, Tony Stark (Iron Man) tuvo que morir para salvar al universo, y entregó su vida con el fin de evitar mayores catástrofes. Fue un momento muy triste para la UCM y significó un hito que marcaba un antes y un después en el mundo Marvel, y que también se ve reflejado en el nuevo capítulo de What if...?.

Los seguidores del personaje todavía tienen esperanzas de que pueda volver a la vida, pero un episodio de la nueva serie animada demuestra que hay seres que no pueden superar la muerte, ¿será este el caso de Iron Man o habrá una excepción a la regla?

¿Por qué Iron Man no podrá resucitar nunca?

Doctor Strange intenta usar la magia para salvar a la doctora Christine Palmer viajando al pasado con escaso éxito, porque hay un punto fijo en el tiempo que no puede alterarse.

La razón por la que no puede cambiarse es que los hechos que se producen nos definen como persona. Si Doctor Strange logra revivirla, él no podría saber sobre artes místicas y, por consiguiente, no podría salvar a Christine Palmer.

Por esto mismo, Iron Man no puede ser traído de vuelta, ya que provocaría muchos cambios en la línea temporal. “Tony Stark ha muerto y esa es nuestra historia. Resucitar, yo no sé, no sé cómo lo haríamos. Me parece que la historia de Tony Stark la contamos”, señaló la vicepresidenta de Marvel, Cristina Alonso.

“De ahí a que él haya dejado su herencia, de quién es por ejemplo en Spider-Man, porque Peter Parker ha sido un hijo postizo, entonces ves mucho de lo que hubiera sido Tony Stark en Peter Parker. Y me parece que eso lo ves con constancia en cómo una persona influencia a la otra. Pero no, por el momento no tenemos ningún plan”, concluyó.

¿Qué sucedió con Iron Man en el ep. 5?

Iron Man aparece como Tony Stark en forma de zombie, y tiene un encuentro con el personaje de Hawkeye. En el episodio de What if...? hay una característica común: los personajes de Marvel aparecen en versiones zombies, ya que previamente habían fallecido o habían sido asesinados.

¿Cómo murió Iron Man?

Uno de los momentos más tristes dentro del UCM fue la trágica muerte de Tony Stark, quien tuvo que sacrificar su vida para poder salvar al universo. Gracias a eso, los héroes consiguen vencer a Thanos y a su ejército dando fin a una era Marvel en el cine.

¿Cuándo se estrenan capítulos nuevos de ‘What if...?’?

What if...? episodio 6: miércoles 15 de setiembre de 2021

What if...? episodio 7: miércoles 29 de setiembre de 20211

What if...? episodio 8: miércoles 29 de setiembre de 2021

What if...? episodio 9: miércoles 6 de octubre de 2021

What if...? episodio 10: miércoles 13 de octubre de 2021.

