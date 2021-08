The book of Boba Fett superará expectativas de fans, asegura Robert Rodríguez

El final de The Mandalorian 2 en Disney Plus sorprendió a los fanáticos por sus ramificaciones en el universo ficticio de Star Wars. Una de estas se trata de la sorpresiva aparición de Boba Fett en la escena postcrédito de la serie.

Así fue cómo la compañía adelantó que el caza recompensas será protagonista de una serie propia titulada The book of Boba Fett. Contrario a lo que varios fans creían, no será una precuela, sino continuación de la serie original.

Casi un año después del anuncio, el director Robert Rodríguez conversó con Collider sobre el programa. Como si el hype no fuera suficientemente elevado, aseguró que superará las expectativas de todos los fanáticos por más grandes que sean:

“Esperen a ver lo que vendrá. Hará volar su mente. Eso es todo lo que puedo decir. Puedo elogiarlo todo lo que quiera, porque sé que entrega en exceso. Entrega mucho en exceso. La gente estará muy emocionada cuando lo vea”.

The book of Boba Fett: sinopsis y fecha de estreno

La nueva serie de Disney Plus ayudará a expandir el universo de la franquicia Star Wars. Foto: Lucasfilm

Como vimos en la escena postcréditos de The Mandalorian 2, Boba Fett entra al palacio del fallecido Jabba el Hutt. Su objetivo: ocupar dicho trono y convertirse en el señor del crimen de Tattoine. Para derrocar a su competidora Bib Fortuna, tendrá la ayuda de la mercenaria Fennec Shand.

Para la ocasión, el actor Temuera Morrison repetirá su papel como el emblemático cazarrecompensas de la trilogía original, el único clon del original Jango Fett. Sin embargo, tendremos que esperar hasta diciembre de 2021 para verlo portando el traje y armadura del personaje.