Jackass, una de las producciones más amadas y criticadas de la antigua MTV, tuvo entre sus filas a un sinnumero de personajes, pero sin duda, uno de los más famosos es Steve-O.

En el 2018, el actor llegó al Perú junto al programa Ultimate Expedition, serie original de YouTube Red, que lo trasladó hasta las calles de Huaraz.

Gracias a uno de sus videos en Facebook, se reveló que el actor, amante de los animales, adoptó a una perrita callejera a la cual llamó Wendy. En aquel entonces, las imágenes llevaron por título: “I found true love on the streets of Peru. This is Wendy, you’re going to love her too” (Encontré el amor verdadero en las calles de Perú. Esta es Wendy, la vas a amar también).

Wendy y su nueva vida de ensueño

De ser una perrita en situación de calle, Wendy obtuvo una casa, cama y alimento diario. Incluso, estuvo presente en la pedida de mano de Steve-O y su novia Lux Wright.

Así también, el miembro de Jackass decidió llevarla a la premier de Ultimate Expedition, algo que fue muy aplaudido por sus fanáticos. Lo que vino después para esta mascota fue un cambio de vida por completo.

Mediante sus redes sociales, el actor comentó que al ser ella una perra dócil y de un humor calmado, decidió sacar una licencia para que se convierta en un agente de terapia. Es así como Steve-O y Wendy tienen la opción de visitar a niños en los hospitales, pasar el tiempo con ellos y así distraerlos mientras están internados.

Steve-O celebra los cuatro años de Wendy junto a él

A través de su cuenta de Facebook, el actor recordó cuándo adoptó a Wendy mediante imágenes que exponen su vida en Estados Unidos.

“Celebrando cuatro años desde que encontré a Wendy en las calles de Perú. Ella ha enriquecido mi vida sin medida”, publicó.