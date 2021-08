Alan Taylor perdió “ganas de vivir como director” tras Thor 2 y Terminator 5

El Universo Cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más grandes en la historia del cine. Con más de 20 películas en su repertorio, Marvel Studios se las ha ingeniado para crear un serial de películas coherente. Sin embargo, esto también supuso que la visión propia de los directores pase a un segundo plano.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el cineasta Alan Taylor explicó a detalle cuál era su visión original para Thor: the dark world: “Iba a tener más una visión maravillosa de la infancia, más imaginería de niños, lo cual iba a comenzar todo. Iba a tener una cualidad un poco más mágica. Iban a estar ocurriendo cosas en la Tierra debido a que la convergencia iba a permitir que ocurrieran algunas cosas de realismo mágico”.

“También tendría grandes diferencias en la trama que fueron invertidos en la sala de edición y con fotografía adicional. Gente (como Loki) que murieron ya no iban a estar muertos, personas que habían roto iban a estar de regreso. Yo pienso que me hubiera gustado mi versión”, detalló al medio.

Tras esta experiencia con Marvel Studios, el director decidió hacerse cargo de Terminator: Genisys, pero el resultado fue tan malo que incluso perdió la voluntad de hacer más películas. “Perdí las ganas de vivir como director. No culpo a nadie por eso. El proceso no fue bueno para mí. Así que salí de ahí teniendo que redescubrir la alegría de hacer cine”.

Tuvo que pasar un tiempo para que eventualmente vuelva a la silla como director. Ahora se prepara para presentar a The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano que podría reivindicar su carrera.