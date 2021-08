What if...?: reviews apuntan a que es una de las mejores series en Disney Plus

Estamos a muy poco de recibir el ansiado estreno de What if…? en Disney Plus. La producción será la primera serie animada que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel y las expectativas en torno a su llegada y al desarrollo de los personajes son realmente altas.

Los fans de los Vengadores son los más entusiasmados, sobre todo si tenemos en cuenta lo dicho por la jefa de guionistas, A. C. Bradley: “Nuestros episodios son más oscuros o más ligeros que una cinta tradicional de Marvel, y también tenemos un par de tragedias”. En este caso, como ya se había anticipado, el título dará una nueva e interesante perspectiva de los eventos y escenarios famosos de las numerosas películas del UCM.

En ese sentido, tendremos la oportunidad de ver a T’Challa como Star Lord, Peggy Carter enfundada como Captain Britain, entre otras líneas argumentales. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 11 de agosto para presenciar este despliegue de sucesos . No obstante, la crítica especializada ya ha emitido sus primeras impresiones y el panorama luce bastante prometedor.

Steven Weintraub – Collider

“Vi los primeros tres episodios de What if…? Me encantó el cómic, así que obviamente estoy preparado para disfrutar de la serie y cumple. El segundo episodio es T’Challa como Star-Lord y es un gran episodio que presenta la voz de Chadwick Boseman y sorpresas geniales. El tercer episodio es un misterio mejor que algunas películas”.

Germain Lussier – Gizmodo

“Después de tres episodios, What if...? tiene potencial para ser la mejor serie de Disney Plus. Sí, es divertida y emocionante, pero la forma en que cada giro se convierte en bolas de nieve de formas enormemente sorprendentes me mantuvo fascinado y comprometido también. El segundo episodio en particular (con T’Challa) es una de mis cosas favoritas de Marvel en años”.

Josh Wilding – ComicBookMovie.com

“He visto los primeros tres episodios de What if…? y no puedo decir lo suficiente sobre esta serie. Marvel Studios definitivamente no ha decepcionado con su primera incursión en la animación (se ve increíble), y la premisa funciona de manera brillante... te encantará Capitana Carter. (…) El episodio de Star-Lord de ChadwickBoseman es simplemente... te sorprenderá. Su actuación enfatiza por qué era un actor tan especial, y no pude evitar emocionarme al escucharlo”.

Ethan Anderton – Slashfilm.com

“What if...? de Marvel ofrece giros convincentes para el MCU junto con una animación elegante y una acción excepcional. Sin embargo, la narración abreviada crea un sentimiento inconexo y carece de la magia de Marvel y el corazón de las películas. Además, muchas estrellas de MCU no son grandes actores de doblaje”.

Erik Davis – Fandango/RottenTomatoes

“He visto los primeros tres episodios de What if…? de Marvel y estoy enganchado. Cada episodio es mejor que el anterior y el tercero es mi favorito. Me encanta cómo se toma una historia que conocemos de memoria y la retuercen de muchas formas. Es como el Twilight Zone del MCU: extraño, salvaje, muy divertido.

Personajes favoritos hasta ahora: T’Challa como Star-Lord es un verdadero placer y es maravilloso volver a escuchar la voz de Chadwick. Él es mi favorito. También me encantó Thanos y lo que hacen con él. La Capitana Carter también es buena”.