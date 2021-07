A través de su cuenta oficial en Twitter, y de manera inesperada, Jordan Peele, ganador del Oscar a mejor guion original por Get out, no solo dio a conocer el nombre de su próximo proyecto cinematográfico, sino que también revelo el primer afiche de su enigmática obra.

En concreto, la película llevará por nombre Nope y, debido a lo que se muestra en la imagen mencionada, se sabe que el reparto estará encabezado por Daniel Kaluuya, quien protagonizó Get out, Keke Palmer y Steven Yeun. No obstante, Deadline confirmó que elenco se completa, por lo pronto, con Barbie Ferreira, Brandon Perea y Michael Wincott.

Nope es la nueva película de terror del reconocido director Jordan Peele. Foto: Twitter/@JordanPeele

La nube que protagoniza el póster no es un detalle muy esclarecedor y, además de ello, no hay mayores informaciones. No obstante, se tiene fijado que el largometraje tendrá un estreno exclusivo en cines para el 22 de julio del 2022. En ese sentido, se espera que esta nueva oferta pueda igualar el éxito que se obtuvo con Get out, cuya recaudación global, según detalla The Hollywood Reporter, ascendió a los 225,5 millones de dólares, sobre un presupuesto de solo 5 millones de dólares.

Además —continúa el portal especializado—, el realizador sentó grades bases en la industria con su cinta de 2019 Us, con la cual obtuvo un desempeño en la taquilla internacional de 255,1 millones de dólares.

Por lo pronto, sobre la base de lo detallado por el citado medio, los fans del cineasta podrán disfrutar de una aterradora antesala con Candyman, de la directora Nia DaCosta, en donde Peele funge como productor y coguionista. Este proyecto tiene un estreno programado para el 27 de agosto de este año, al menos en Estado Unidos.