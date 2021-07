Army of the dead 2 confirmada: Zack Snyder dirigirá película de Netflix

Army of the dead llegó a Netflix entre ovaciones y críticas, pero no dejó a nadie indiferente. En cuestión de horas, la película dirigida por Zack Snyder se había convertido en la película más vista de la plataforma; en la que además aseguraron una precuela y un spin-off animado.

Para alegría de los fans, ambos proyectos no serán los únicos que expandirán el universo ficticio de zombies. The Hollywood Reporter reveló que Snyder y su compañía The Stone Quarry Productions sellaron un acuerdo con el servicio de streaming para lanzar una secuela directa de la original.

Deborah Snyder, cofundadora de la casa productora, habló con el medio especializado sobre el trato realizado. Además, contó las razones por las que Netflix fue el mejor socio para realizar una secuela sin mayores restricciones creativas.

“Para nosotros, era muy importante encontrar una asociación basada en el respeto mutuo. El proceso creativo funciona mejor cuando todos confían en los demás y puedes arriesgarte y ser creativo. Nosotros no solemos ir a lo seguro, el contenido que creamos es un poco más vanguardista y creo que es importante tener una buena asociación y escucharnos”.

Zack Snyder vuelve a darle un giro a los zombies y busca aportar algo nuevo al género. Foto: Netflix

Acto seguido, Zack Snyder aseveró que su objetivo y esperanza son traer la mayor cantidad de contenido de calidad poder y hacerlo a una escala gigante. “Grandes proyectos y grandes películas”, finalizó.

Army of the dead - sinopsis oficial

Un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas justo, después de que se produjo una epidemia de muertos vivientes. Para ello, tendrán que adentrarse en una zona de cuarentena, con los riesgos que ello conlleva.