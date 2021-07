Si eres de los que ya terminó de ver la temporada 2 de Yo nunca en Netflix, te estarás preguntando qué sigue para la popular serie.

Para los espectadores que anhelan otra temporada, sobre todo con lo visto en los capítulos presentados, la showrunner de Never have i ever y parte del elenco han hablado sobre qué pasará en una futura continuación.

¿Yo nunca tendrá temporada 3 en Netflix?

Por el momento, Netflix no ha renovado la serie protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan. Sin embargo, si recordamos qué pasó con su segundo ciclo, este fue anunciado más de un mes después del estreno de la primera parte, por lo que es probable que tengamos noticias sobre su futuro en unas semanas.

Por otro lado, la trama nos permite pensar que otra entrega de la serie es posible. La reacción de Ben a la relación de Paxton y Devi dejó claro que el triángulo amoroso sigue existiendo, lo cual expone la posibilidad de que la historia continúe.

¿Qué han dicho el elenco de Yo nunca y la producción sobre la temporada 3?

La temporada 2 de Yo nunca terminó con una aparente resolución del triángulo amoroso central, con Devi haciendo pública su relación con Paxton en el baile de invierno. Aunque Ben está saliendo con la estudiante transferida Aneesa, está claro que todavía tiene sentimientos sin resolver por Devi, sobre todo cuando la ve a ella y a Paxton juntos.

“Va a ser interesante ver qué sucede a continuación”, dijo Ramakrishnan a Entertainment Tonight (ET). “No tengo idea de por qué está feliz por Paxton, pero Ben, obviamente, seguirá siendo un jugador en este enredo”, agregó.

Por su parte, la showrunner y productora ejecutiva Lang Fisher le dijo a ET que con quién terminará Devi es todavía una incógnita. “Va a ser un viaje divertido y desordenado hasta que termine el programa definitivamente y, una vez más, quizás no elija a ninguno de los dos. Son estudiantes de secundaria, no tienen que terminar como pareja. Probablemente deberían salir con mucha más gente antes de establecerse”, explicó.

Por ahora, hay muchas preguntas que deben responderse en una futura temporada 3 de Yo nunca.