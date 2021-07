‘Avatar: la leyenda de Aang’: adaptación live-action iniciará rodaje en noviembre

Luego de que se anunciara la renuncia de los creadores de la serie original, Michael DiMartino y Bryan Konietzko, una nueva actualización ha llegado en torno al remake de Avatar: la leyenda de Aang. De acuerdo con lo detallado por Screen Rant, North Hollywood Buzz ha revelado que la producción del exitoso show de Nickelodeon empezará con su rodaje en noviembre de este año .

La adaptación se ubicará en Vancouver, Canadá, y se espera que el final del proceso de grabaciones tenga lugar alrededor de mayo de 2022. Con ello, continúa el citado medio, el live-action de Netflix tendría un estreno en la plataforma para finales de ese mismo año. Además, ha trascendido que el avance del proyecto será trabajado bajo el nombre Trade winds, un título tentativo para el corte final.

¿Por qué renunciaron los creadores de la serie?

Luego de un par de años de haber estado involucrados en la prometedora producción, DiMartino y Konietzko abandonaron el live-action. El motivo de aquella desalentadora situación estaría ligado a un desacuerdo con el streamer en torno al rumbo que este deseaba tomar para el esperado remake.

“En un anuncio conjunto para la serie, Netflix dijo que se comprometían a respetar nuestra visión para este recuento y apoyarnos en la creación del show. Desafortunadamente, las cosas no han ido como esperábamos. Ha sido la decisión profesional más dura que jamás he tomado y ciertamente no una que haya hecho a la ligera, pero era necesario para mi felicidad y mi integridad creativa”, explicó DiMartino hace un tiempo atrás.

Avatar: la leyenda de Aang se emitió en Nickelodeon. Foto: Nickelodeon

Por su parte, Konietzko se mostró decepcionado por haber tenido que dar un paso al costado, además de admitir que el ambiente de trabajo fue “hostil” y que se ignoró el hecho de que ambos querían continuar con la esencia de la caricatura.

Ante ello, la compañía de Reed Hastings también emitió sus descargos: “Tenemos absoluto respeto y admiración por Michael y Bryan y por la historia que han creado en la serie animada de Avatar. Aunque han decidido abandonar el proyecto live-action, confiamos en el equipo creativo y su adaptación”.