Loki: Chris Hemsworth y su breve cameo como Thor rana en el capítulo 5

Tom Hiddleston regresó al Universo Cinematográfico de Marvel en el entrañable papel que lo elevó al status de fama mundial para la serie Loki, a través de Disney Plus. La producción es uno de los grandes esfuerzos que se le ha dado a la continuidad del UCM a través de la plataforma de ‘La casa del ratón’ y el resultado ha sido un éxito rotundo.

Millones de personas se engancharon a cada estreno semanal del título y muchos han sentido un gran golpe de nostalgia debido a la gran cantidad de referencias a otras películas de la franquicia. También hemos presenciado nuevas adiciones al elenco, sobre todo gracias a la aparición de las múltiples variantes del asgardiano. De esa manera, tuvimos a Alligator Loki, Classic Loki, Sylvie, entre otras.

Si bien el hijo adoptivo de Odín se vio reflejado en diferentes versiones, los fans también tuvieron a Thor rana. No obstante, lo que muchos no saben es que el propio Chris Hemsworth tuvo un breve cameo en el desarrollo de uno de los episodios de la serie, mediante su representación en el anfibio.

De acuerdo con lo detallado por el portal especializado Insider, dicha información fue confirmada por la propia directora del show, Kate Herron, quien reveló en el podcast For all nerds que fue el actor australiano quien realizó el doblaje para el personaje. “ Grabamos a Chris Hemsworth para eso , por cierto. Todavía no se lo había dicho a nadie, pero le grabamos para eso”.

En concreto, la escena en que se puede escuchar dicha participación se sitúa en un momento donde Loki desciende a través de unas escaleras metálicas. En dicha secuencia se muestra al FrogThor gritando mientras se encuentra encerrado en una especie de cápsula transparente.

Ello no ha sido lo único inesperado que se ha develado. Eric Martin, guionista y productor del programa, reveló que hubo una escena eliminada en la que había una interacción entre el asgardiano y la contraparte anfibia de su hermano, pero no fue incluida en el corte final.

“En realidad, rodamos una escena para el Teatro del Tiempo en el episodio 1, en la que Loki es golpeado por la rana Thor, pero tuvimos que cortarla para mantener el ritmo. Es una pena, porque Tom era muy divertido. #LokiMidnightTheater”, expresó Martin hace unos días, a través de su cuenta oficial en Twitter.