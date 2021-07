Emmy 2021: Mj Rodriguez, la primera mujer trans en ser nominada a mejor actriz

La organización de los Emmy ha emitido este martes 13 de julio su lista completa de nominados a las múltiples categorías que componen su destacada ceremonia. En ese sentido, títulos como The crown y The mandalorian se han posicionado en lo más alto en función del número de nombramientos que han recibido.

Asimismo, producciones como Gambito de dama y The mare of Easttown han sido voceadas como las favoritas a ganadoras gracias a las actuaciones de Anya Taylor-Joy y Kate Winslet en sus respectivos papeles protagónicos. No obstante, el magno evento también ha reconocido dentro de sus categorías principales a Mj Rodriguez.

Mj Rodriguez

En concreto, la otrora cantante -estadounidense de origen puertorriqueño- ha sido nominada a mejor actriz en una serie de drama por su interpretación de Blanca Rodriguez-Evangelista en Pose . Con ello, se convierte en todo un hito en la historia de los Emmy, ya que es la primera mujer transgénero en ser considerada en tal relevante apartado.

De esa manera, Rodriguez competirá por el ansiado premio junto a Uzo Aduba (In treatment) Olivia Colman (The crown), Emma Corrin (The crown), Elisabeth Moss (The handmaid’s tale) y Jurnee Smollett (Lovecraft country). Además, Pose también juega su candidatura como mejor serie de drama, mientras que Billy Porter -miembro del cast de la mencionada producción- está nominado a mejor actor en una serie dramática.

¿De qué trata Pose?

Ambientada en los años 80, Pose es un musical de baile que explora la contraposición de varios segmentos de la vida y la sociedad en Nueva York. En ese contexto, Blanca es la encargada de House of Evangelista, una familia autoseleccionada que proporciona apoyo a jóvenes LGTBIQ+ que han sido rechazados por sus familias.

El desarrollo de la historia nos muestra las competencias, donde los miembros de sus respectivos recintos se desafían entre sí en diversas categorías, en las que son juzgados por sus atuendos, actitud o habilidades de coreografía.