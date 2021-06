Festival de Cannes revela jurado oficial para su evento de 2021

Luego de distintos anuncios sobre cancelaciones y postergaciones debido a la situación sanitaria actual, finalmente la septuagésima cuarta edición del Festival de Cannes ya es un hecho. En ese sentido, los organizadores habían anunciado hace algún tiempo que Spike Lee será el presidente del jurado. Con ello, se convertirá en el primer afroamericano en ser elegido para dicho puesto.

Ahora, se ha publicado una nueva actualización. A través de la cuenta oficial en Instagram del distinguido evento, se ha anunciado a la selección completa que acompañarán a Lee, la cual -describe Cannes- proviene de cinco continentes y conjuga siete nacionalidades distintas.

Ellos son:

- Mati Diop: la directora franco-senegalesa ha estado a cargo de distintos largometrajes. El primero de ellos fue Atlántica (2019), el cual se llevó el Gran Premio en esta misma competencia. Como actriz, Diop ha protagonizado películas como 35 tragos de ron (2008), de Claire Denis; Simon Killer (2012), de Antonio Campos; entre otros.

- Mylène Farmer: cantante y compositora de origen canadiense, es una de las artistas más exitosas de Francia, que saltó a la fama en los años ochenta. Encabezó las listas de éxitos durante décadas y vendió más de 30 millones de discos en sus 35 años de carrera. Dentro de los videos musicales de sus singles -descritos como visualmente distintivos- destacan Pourvu qu’elles soient douces, Libertine, Sans contrefaçon.

- Maggie Gyllenhaal: actriz, productora, guionista y directora estadounidense comenzó su carrera con la cinta Donnie Darko (2001), luego protagonizó Secretary (2002) y Sherrybaby (2006), que le valieron una nominación al Globo de Oro. Asimismo, recibió su primera nominación al Óscar en 2009 por su papel en Crazy Heart.

- Jessica Hausner: la revista Forbes describe a esta directora austriaca como una figura distintiva en la escena del arte y ensayo. Sus dos primeros largometrajes, Lovely Rita (2001) y Hotel (2004), se estrenaron en el Festival de Cannes en la sección Un Certain Regard. Su película Lourdes fue presentada en el Festival de Venecia en 2009, donde fue galardonada con el Premio FIPRESCI.

- Mélanie Laurent: es reconocida por su papel de Shosanna Dreyfus en Inglourious Basterds, de Quentin Tarantino. La actriz francesa ha protagonizado más de 40 películas. Su segundo largometraje, Breathe, fue seleccionado en La Semaine de la Critique en 2014 y fue aclamado por la crítica. Ganó un premio César a la mejor película documental en 2015 por Tomorrow, que codirigió con Cyril Dion.

- Kleber Mendonça Filho: el director brasileño presentó su segundo largometraje, Aquarius, a Competición en el Festival de Cannes de 2016. No obstante, fue con Bacurau, codirigida con Juliano Dornelles, por el que recibió el Premio del Jurado en la edición de 2019.

- Tahar Rahim: francés de nacimiento, Rahim ha recibido diversas nominaciones gracias a su papel de Charles Sobhraj, en la serie de suspenso La serpiente. Asimismo, tuvo una participación destacada en El mauritano, protagonizada por Jodie Foster y dirigida por Kevin Macdonald. Además, Rahim se dio a conocer notablemente después de su actuación en Un profeta (2009), de Jacques Audiard, que ganó el Gran Premio en el Festival de Cannes, y recibió nueve premios César, entre ellos el de mejor actor.

- Song Kang-ho: el actor surcoreano es conocido por haber protagonizado distintos proyectos de Bong Joon-ho, como Memories of Murder (2003), The Host (2006), Snowpiercer (2013), Okja (2017) y, sobre todo, la ganadora de cuatro premios Óscar, Parasite. Por otro lado, su trayectoria ha sido reconocida por el New York Times, el cual lo incluyó en su lista de 25 mejores actores del siglo XXI, elaborada en 2020.

El diverso jurado está compuesto por reconocidas personalidades del séptimo arte. Foto: Instagram/@festivaldecannes

De acuerdo con lo detallado por medios internacionales, el Festival de Cannes 2021 se celebrará del 6 al 17 de julio de este año, días en lo que se presentarán más de 20 largometrajes. El jurado revelará su lista de ganadores el último día del concurso durante la ceremonia de clausura, la cual será transmitida en directo por Canal+ en Francia.