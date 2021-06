Élite: historias breves reveló qué pasó entre Carla y Samuel

Si bien la relación entre ‘La marquesa’ y ‘Samu’ fue una de la más improbables en toda la serie, los fanáticos exigían un final que resumiera el camino de ambos en el futuro. Con ello en mente, aterrizamos en Carla y Samuel, nombre de la cuarta y última de las Historias breves que Netflix tenía preparadas previo al lanzamiento de la cuarta temporada de Élite.

Alerta spoilers.

Este spin-off inició como si se tratase de una escena sacada de una comedia romántica. Samuel se apresuraba para llegar al aeropuerto. El tiempo apremiaba, ya que el amor de su vida estaba sentada en la sala de espera próxima a subir a un avión con destino a Londres.

Ante ello, el joven pidió que le dejen pasar por el control de seguridad sin la tarjeta de embarque. Sin embargo, no lo dejaron y no se le ocurrió mejor idea que comprar un boleto a Lisboa solo para poder ingresar.

Cuando finalmente lo logró, encontró a Carla e intentó persuadirla para volver a intentar una relación, pero ella le solicitó que se vaya. Entonces, cuando escucharon que el vuelo a la capital inglesa se retrasará siete horas, Samuel la convenció de pasar ese tiempo con él.

Las escenas van y vienen. No obstante, pese a una discusión, todo apuntaba a que por fin estarían juntos. Sin embargo, el ambiente y las expresiones en sus rostros pronosticaron que no sería así.

“Samuel, te veo dormir y sé que eres lo más especial y verdadero que me ha pasado nunca. También sé que no va a funcionar. Los dos lo sabemos, ¿no? Creo que sé lo que me decías en tus audios, lo que estabas pensando mientras cenábamos. Te estabas despidiendo, pero no sabías cómo. Me alegro de que nos hayamos dado este final. (…) Gracias por querer a esta marquesa caprichosa y por derretir su coraza de hielo. Aunque lo nuestro no pueda ser, yo te voy a querer siempre”, expresó Carla en un audio que, acto seguido, envió a su excompañero antes de cerrar la puerta e irse, quizá, para no volver jamás.

¿Cuándo se estrena Élite temporada 4 en Netflix?

Élite 4 estará disponible a través de Netflix este viernes 18 de junio.