Loki: Mobius M. Mobius, el personaje que rinde homenaje a un famoso escritor de Marvel

Loki, la nueva serie Marvel Studios exclusiva para Disney Plus, estrenó con éxito su primer capítulo. Entre los nuevos personajes que se unen al UCM se encuentra Mobius M. Mobius, interpretado por Owen Wilson.

Sin embargo, la apariencia del gerente de la oficina de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), está inspirada en el escritor y editor de Marvel Comics, Mark Gruenwald, quien falleció en 1996.

Mobius M. Mobius y Mark Gruenwald, el parecido es innegable. Foto: composición/Marvel Comics

Gruenwald fue alguien importante en la editorial en la década de 1980 y principios de los noventa, ya que fue el guionista del cómic del Capitán América y es recordado por ser el creador del U.S. Agent . También fue editor de varias series conocidas: Avengers, Iron Man, Thor, entre otros.

Pero la razón en la que se inspiraron en la imagen de Gruenwald para crear a Mobius, es porque el creativo fue el co creador del manual The official handbook of the Marvel Universe, libro que ordena el universo ficticio de Marvel, con estadísticas y datos curiosos, similares a los conceptos que manejan los burócratas en la TVA .

Portada de The Official Handbook of the Marvel Universe. Foto: Marvel Comics

¿Cómo y dónde ver la serie Loki?

El estreno de Loki puede verse online en Disney Plus, plataforma de streaming donde podrás encontrar las series y películas de Marvel Studios. Actualmente, la suscripción al mes es de € 8,99 en España y de S/ 25,90 en Perú.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Loki?

Loki tendrá un total de seis episodios, los cuales tendrán una duración de entre 40 a 50 minutos. A diferencia de los otros programas, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, se trata de la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus que estrena sus capítulos cada miércoles.