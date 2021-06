Tenoch Huerta podría ser Namor en Black Panther: Wakanda forever

Black Panther: Wakanda por siempre mostrará cómo la nación interactuará con el mundo exterior tras el final de la primera entrega. Por el momento, no hay detalles sobre la trama porque la cinta se encuentra en preproducción, pero sí especulaciones al respecto.

Luego de que se anunció la participación de Tenoch Huerta como uno de los villanos principales, The Illuminerdi postuló que el actor daría vida a Namor, el rey de Atlantis y uno de los personajes más populares de Marvel Comics.

Namor ha sido héroe y antagonista en la Casa de las ideas. Foto: Marvel Comics

Cabe resaltar que, la aparición del personaje en la película ha sido reportada por distintos medios desde hace dos años. De acuerdo a un informe de We got this covered, el personaje tendrá un papel antagónico en la historia y enfrentará a toda la nación de Wakanda.

“Según nuestras fuentes, los mismos que nos dijeron que el verdadero Mandarín aparecerá en Shang-Chi y Taskmaster será el villano en Black Widow, que luego fueron confirmados por Marvel. El estudio ha elegido a Namor como el principal antagonista de Black Panther 2″, afirmó el medio.

La cinta llegará a cines el próximo 8 de julio de 2022. Foto: composición / Marvel Studios

“Los detalles de su papel aún no están claros, pero como dijimos anteriormente, la secuela lo verá tratando de tomar el control de Wakanda y convertirse en su gobernante.”, detalló el sitio especializado en noticias.

¿Quién es Namor?

Creado por Bill Everett, Namor hizo su debut oficial en Marvel Comics #1 de 1939. El ‘hijo vengador de Atlantis’ es el vástago de un ser terrestre y una madre acuática, dotado de fuerza superhumana y del poder de volar.