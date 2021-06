Ghost Rider: ¿Zack Snyder será director de reboot para Marvel Studios?

Ghost Rider, conocido en los países de habla hispana como El vengador Fantasma, tuvo una adaptación en el cine allá por el año 2007. La cinta fue protagonizada por Nicolas Cage y, pese a las críticas polarizadas, logró un correcto desempeño en la taquilla. Sin embargo, ese mismo desenlace no se repitió con la secuela de 2011. De hecho, los comentarios, sumados a una baja recaudación, terminaron por convencer a los encargados de su producción de que extender la historia no sería la mejor opción.

No obstante, se ha venido rumoreando que Zack Snyder podría mudarse al Universo Cinematográfico de Marvel para dirigir una nueva adaptación de Ghost Rider. En esa línea, durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Tyrone Magnus, el realizador fue consultado acerca de dicha posibilidad. Ante ello, Snyder se mostró sorprendido y dio a conocer su posición. “Es bastante divertido, tengo que ser sincero. Es genial, es como: ‘Oh sí, Ghost Rider es un trato hecho’. No. Pero no, no lo es”.

Por otro lado, afirmó que sí estaría interesado en dirigir un live action de Dragon Ball . “Sí que lo consideraría, quiero decir, si el proyecto merece la pena. Pero sí, claro que haría el remake de un anime o incluso un live action. Sería muy divertido porque me encanta la animación y veo muchísimo anime con mi hijo, que por otro lado es demasiado joven para verlo, pero aun así lo hacemos”.

Trayectoria de Zack Snyder en las adaptaciones de DC Comics

Zack Snyder no es un nombre nuevo dentro de la industria cinematográfica. El director saltó rápidamente a la palestra tras el estreno de su adaptación de La Liga de la Justicia, la cual dividió a la fanaticada de los superhéroes en dos polos muy opuestos.

No obstante, el mencionado largometraje no es el único filme que acredita a Snyder. De hecho, el realizador ha formado parte de El Hombre de Acero, Watchmen, Batman vs. Superman, La Liga de la Justicia (2017), Wonder Woman, Aquaman, Wonder Woman 1984, El escuadrón suicida, entre otras cintas.