Luis Miguel la serie, temporada 3: ¿qué pasará en los nuevos capítulos?

La temporada 2 de Luis Miguel, la serie llegó a su fin el 30 de mayo de 2021. Sin embargo, el último episodio dejó las puertas abiertas para una tercera entrega que fue confirmada por Netflix.

Es así que miles de fanáticos del ‘Sol de México’ se preguntan qué se verá en los nuevos capítulos que aún no cuentan con fecha de estreno.

¿Qué pasará en la temporada 3 de Luis Miguel, la serie?

Alex Kaffie, periodista de espectáculos, aseguró que la tercera temporada de la serie de Luis Miguel terminó su rodaje, y que incluso el verdadero ‘Sol de México’ será parte del último episodio del biopic.

Esta no será la primera vez que el cantante aparece en la ficción, en el primer capítulo de la primera temporada realizó un cameo. Aunque su segunda aparición sería más relevante al tener más minutos en pantalla.

Es probable que en los nuevos episodios veamos más de la vida sentimental de Luis Miguel, como su romance con Mariah Carey . Además, se espera que, al menos, se nombre la relación que tuvo con la actriz Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos.

¿Aracely Arámbula participará de la tercera parte de la serie de Luis Miguel?

Se creía que en la segunda temporada se mostraría parte del romance que tuvo con Aracely Arámbula. Sin embargo, la actriz dejó en claro que no se usará su imagen o un personaje similar en la serie.

¿Qué dijo Aracely Arámbula sobre su participación?

“En esta segunda temporada yo no salgo, y así me quedo tranquila porque no sale nada mío. Y les deseo mucho éxito”, recalcó la actriz en su paso por el Festival de Cine Cap Dorada en 2020. No obstante, estas declaraciones están ligadas a su participación en la segunda entrega, más no en la tercera, por lo que algunas personas especulan que un personaje similar podría salir en los nuevos episodios.