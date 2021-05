Friends: the reunion casi superó a Wonder Woman 1984 en HBO Max

El último 27 de mayo, HBO Max estrenó Friends: the reunion, un episodio especial de casi dos horas de duración que trajo de vuelta a las seis estrellas de la icónica producción noventera.

Asimismo, Lady Gaga, Reese Whiterspoon, BTS y Justin Bieber se unieron a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer para homenajear el tan esperado reencuentro del grupo de amigos más querido de la pantalla chica. De hecho, la nostalgia apuntó al corazón de tal manera que este episodio especial tuvo un gran recibimiento en Estados Unidos.

La revista Variety compartió un reporte elaborado por TVision -proveedor de análisis de televisión-, el cual afirma que Friends: the reunion fue vista por un 29% de los hogares estadounidenses el 27 de mayo (día de su estreno), a través de HBO Max.

En comparación de cifras, Wonder Woman 1984 obtuvo un 32% de audiencia cuando fue lanzada en la navidad de 2020, a través de la mencionada plataforma de streaming. En ese sentido, la reunión de Friends tuvo casi el mismo nivel de recepción que la película de la superheroína. Vale recalcar que TVision solo considera los televisores conectados a internet. Por lo tanto, se excluyen las computadores y dispositivos móviles.

¿Cuáles eran los planes originales para el estreno de Friends: the reunion?

Como se sabe, Friends: the reunion llegó a HBO Max como parte de las celebraciones del primer año de la plataforma. No obstante, los planes iniciales no eran esos.

Según informa Variety, el especial estaba concebido para formar parte del catálogo del streaming desde su lanzamiento oficial. Sin embargo, la situación derivada del panorama sanitario actual obligó a posponer las grabaciones. Como resultado, el rodaje inició en abril de este año y el especial se estrenó un mes después.

Por otro lado, y si te preguntabas cuánto ganaron los actores por este reencuentro, la filial estadounidense de The Sun detalló que cada miembro del cast recibió entre 3 a 4 millones dólares en promedio.