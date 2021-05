Timothée Chalamet será Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate

Timothée Chalamet interpretará a Willy Wonka en una nueva historia sobre el origen del famoso fabricante de chocolates, según informó Deadline.

La próxima película de Warner Bros y Roald Dahl Story Company volverá a dar vida al personaje creado por Roald Dahl en 1964.

¿De qué tratará la nueva película de Willy Wonka?

La historia presentará un joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolates más famosa del mundo. El portal especializado compartió que Chalamet mostrará sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en la película.

Esta es la tercera vez que Warner asume la historia de Wonka para la pantalla grande. La primera se llevó a cabo en 1971 y fue protagonizada por Gene Wilder, la segunda llegó a los cines en el 2005 con Johnny Depp en el papel. Si bien se desconocen los detalles de la trama, el nuevo filme será una historia original y será la primera que no integrará a Charlie Bucket en su argumento.

Los otros proyectos de Timothée Chalamet

A finales de este año, Timothée Chalamet aparecerá en Dune de Denis Villeneuve, The french dispatch de Wes Anderson, junto a Frances McDormand, y Don’t look up de Adam McKay; donde compartirá el reparto con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Se dio a conocer que Wonka será dirigida por Paul King (Paddington). Filme adaptará un guion co-escrito por él y Simon Farnaby, mente detrás de Paddington 2. Por el momento, no se ha revelado qué otros actores serán parte del proyecto.