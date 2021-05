¿Qué se sabe de Harry Styles en Eternals? ¿Será el Starfox de Marvel?

Harry Styles desata los rumores de una nueva actuación en el cine que podría estar relacionado con la película de Marvel “The Eternals”.

Los rumores costumbre inevitable que rodea los estrenos de Marvel Studios han crecido respecto a la inclusión del británico como parte del elenco en “Eternals”, una de las películas de la Fase 4 de los estudios que se estrenará en noviembre de este 2021.

Se cree que Styles se convertiría en el súpervillano “Starfox”.

Las teorías tomaron fuerza desde que la directora de “Eternals”, Chloé Zhao, fue fotografiada utilizando una playera de una de las colecciones del británico. Se sabe que Harry Styles es conocido por regalar merch en cada proyecto que participa a todo el personal, por lo cual el hecho confirmaría su participación.

Otra pista es que la producción grabó a inicio de 2020 en Londres, ciudad natal de Harry, algo que alienta a los fans de que el rumor es real.

Todo empezó con una mención en Twitter sobre la última participación de Harry Styles en “Don’t Worry Darling” de Olivia Wilde. El actor que trabajó con Christopher Nolan en la galardonada “Dunkirk” forma parte del elenco de esta película considerada de “alta prioridad”, según Deadline.

“En esta primera gran actuación desde ‘Dunkirk’, Harry Styles se configura para unirse a la película de Olivia Wilde con su próximo producto de dirección”, dijo el periodista Justin Kroll en Twitter en septiembre del año pasado. Y tan rápido como apareció una respuesta a la publicación, también se borró. “Segundo, si contamos la película de Marvel en la que nadie sabe que participa”, escribió a Kroll el presentador de podcast Kris Tapley.

EXCLU: In his first acting gig since DUNKIRK, Harry Styles is set to join the ensemble of @oliviawilde next directing job DON’T WORRY DARLING https://t.co/lVWeWxVSQH