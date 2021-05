Falcon and Winter Soldier: Sebastián Stan no piensa dejar Marvel Studios

The Falcon and the Winter Soldier fue una gran oportunidad para conocer más a fondo a los protagonistas Sam Wilson y Bucky Barnes. Ahora que la serie finalizó, Sebastian Stan habló con Variety sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“No depende de mí. No tomo estas decisiones. Mientras sigan llamando, estoy ahí. No lo sé. Yo también envejezco. Como todo el mundo ¡envejezco! Así que no sé lo que eso significa. ¡Quizás no signifique nada! No tengo ni idea. para el viaje”, explicó.

El actor ha interpretado a Bucky Barnes desde la película de Capitán América. Luego de reaparecer como el Soldado de Invierno y superar esa etapa en The Falcon and the Winter Soldier, reflexionó acerca de seguir dando vida al personaje en más temporadas del programa.

“Como si tuviera tanta suerte... Es realmente brutal, realmente lo es. Hay programas que se han transmitido durante tantas temporadas. Quiero decir, hay muchos lugares donde puedes ir e interpretar a un personaje durante un período de tiempo tan largo”.

“Es como volverte un miembro de la familia. Ganas, como un hermano o algo en este caso [un mejor amigo] para mí. Puedes ser este personaje una y otra vez, y luego siempre estás creciendo junto a ellos de una manera especial”, finalizó Stan.

Foto: composición / Marvel Studios

¿De qué trata The Falcon and the Winter Soldier?

Falcon y el Soldado del Invierno deberán aceptar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. También tendrán que confrontar al Gobierno de Estados Unidos, el cual buscará el reemplazo del Capitán América, quien está encarnado en John Walker, también conocido como U.S. Agent.