Army of the dead (El ejército de los muertos) es la nueva película de Zack Snyder, director que regresa al subgénero de terror 17 años después del lanzamiento de El amanecer de los muertos.

Tras su estreno, la cinta se ha posicionado como una de las más vista en Netflix Perú, lo que ha llevado a más de un fan en indagar sobre su realización. De entre todas sus anécdotas, la adición de Tig Notaro es una de las más llamativas.

Tig Notaro salvó El ejército de los muertos

En conversación con Vulture, la actriz contó los pormenores de su rápido cast como Marianne Peters, la piloto que llevó al grupo protagonista a La Vegas. El papel lo tenía Chris D’Elia, pero el actor fue despedido de la producción tras una denuncia de acoso.

Chris D’Elia fue remplazado por Tig Notaro. Foto: Netflix

Con Army of the dead ya filmada —la cinta fue grabada en el 2019— Zack Snyder y su equipo decidieron que, al no poder rehacer la película, debían optar por la edición digital. En agosto de 2020, se anunció la incorporación de Notaro.

“Tuvimos que hacer un experimento técnico para recrear toma por toma. Hice entrenamiento con armas de fuego, con videollamadas en mi oficina. En un momento, le dije a Zack: ‘¿Me prometes que te reirás cunado esto parezca una locura?’. Me lo prometió y cumplió. Fue realmente divertido todo esto”, indicó.

Una de las escenas editadas en Army of the dead. Foto: Netflix

En la misma entrevista, Snyder reveló que el equipo tuvo que recrear los sets para las grabaciones de Notaro, quien debió hacer coincidir el ritmo y el tono de sus diálogos con el que se grabó de forma original.

Dave Bautista no la conocía

En una charla con IndiWire, Dave Bautista reveló que conoció a Tig Notaro recién en la etapa de postproducción de El ejército de los muertos. “Lo que realmente me molesta, cuando veo la película, es no haber conocido a Tig antes. Su llegada al filme fue increíble y ha hecho un gran trabajo” comentó.

El único miembro del reparto con el que Notaro compartió una escena fue con Ana de la Reguera, y esa parte tardó solo medio día en filmarse.