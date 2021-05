Ha pasado un buen par de años desde que Zack Snyder no dirigía una película fuera del Universo extendido de DC. La última vez que el director se vio envuelto en una cinta fuera de los superhéroes fue en 2014, cuando asumió el rol de productor de la secuela 300: Rise of an Empire.

No obstante, habiendo terminado (de momento) su ciclo con las capas y trajes, el director vuelve a tomar riendas por su cuenta y de la mano de Netflix con su nueva cinta de zombies, Army of the Dead.

En las siguientes líneas te contamos todos los detalles sobre su trama, protagonistas, cómo verla online, además de otras curiosidades.

Sinopsis de Army of the Dead

“Después de un brote zombi en Las Vegas, un grupo de mercenarios toma la apuesta final, aventurándose en la zona de cuarentena para lograr el mayor atraco jamás intentado”, explica la sinopsis de Army of the Dead.

El tráiler (que te mostramos más abajo) deja entender que esta no es una típica cinta de zombies, pues esta vez el visionario director propone seres inteligentes y coordinados, además de animales muertos que darán más de una preocupación a los protagonistas.

Zack Snyder ha dicho que esta es la película más divertida que ha dirigido, por lo que los fanáticos que lo han seguido por largo tiempo y admiran su visión, pueden esperar buenas cosas de su más reciente trabajo.

Protagonistas de Army of the Dead

A continuación, te dejamos la lista completa del elenco que trae figuras reconocidas como Dave Bautista, quien es el protagonista en esta cinta y otras como la mexicana Ana de la Reguera.

Dave Bautista como Scott

Ella Purnell como Kate

Ana de la Reguera como María Cruz

Theo Rossi como Burt Cummings

Huma Qureshi como Geeta

Hiroyuki Sanad a como Bly Tanaka

Garret Dillahunt como Martin

Raúl Castillo como Mikey Guzmán

Omari Hardwick como Vanderohe

Nora Arnezeder como Lilly (The Coyote)

Matthias Schweighöfer como Dieter

Samantha Win como Chambers

Richard Cetrone como Zeus

Dónde ver online Army of the Dead

Army of the Dead (El ejército de los muertos), ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Netflix, en donde se ha estrenado hoy 21 de mayo del 2021.

La puedes disfrutar tanto en español como en inglés con subtítulos en ambos idiomas. Además, cuenta con un especial de media hora de detrás de cámaras que muestra cómo se grabó la película y que puede verse por el mismo medio.

Primeras críticas de Army of the Dead

Esta no es la primera cinta de zombies a cargo de Snyder, quien en 2004 dirigió la hoy considerada su mejor filme, Amanecer de los muertos (remake de la película de culto de George A. Romero de 1978), que curiosamente fue escrita por el conocido James Gunn.

Así, cuando se anunció que Zack volvería a dar riendas sueltas con los zombies, se creó alta expectativa por parte de la audiencia que durante casi 10 años solo lo pudo ver metido en problemas y polémicas con DC.

Las críticas que han sacado varios medios varía entre buenas, malas y regulares. Debajo te dejamos las más resaltantes.

“Un espectáculo palomitero elegante, grandioso, musculoso pero convencional que tiene algo para casi todos”. Owen Gleiberman en Variety .

“Es en gran medida una producción de Zack Snyder: difícil de manejar pero absorbente, inundada de violencia aplastante, diálogos forzados, versiones ridículas que bordean lo sublime (hola, Cranberries) y un subtexto político de doble sentido”. Justin Chang en Los Angeles Times .

“La energía y la inventiva que se exhiben a todos los niveles, eso sin mencionar el humor astuto que hacen de ‘Ejército de los muertos’ un debut de franquicia épico que patea traseros”. David Rooney en The Hollywood Reporter .

“Acción convincente y efectos visuales impactantes, pero no es lo suficientemente inteligente o divertida como para ser más que una película de zombis superficial”. Molly Freeman en Screen Rant .

“Un extraño y nada inspirado mundo en CGI, un derroche continuo de dos horas y media de contenido genérico zombi que, en sí mismo, parece un poco zombi”. Peter Bradshaw en The Guardian.

Tráiler de Army of the Dead

El tráiler de Army of the Dead deja muy en claro que esta es una cinta de Snyder, pues tiene presente los elementos que son claramente de su sello. Si aún no lo has visto, te lo dejamos aquí debajo.