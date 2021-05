The Flash: Tom Cavanagh explica la razón por la que dejó la serie

Luego de seis años desde su estreno, The Flash sigue sorprendiendo a sus fans con las aventuras de su protagonista y el resto del elenco. De todos, Tom Cavanagh se ha convertido en uno de los rostros favoritos por sus papeles como Harrison Wells, Eobard Thawne y más a lo largo de sus siete temporadas.

“En última instancia, cuando lo piensas, es otro privilegio como actor porque es una rareza que el mismo actor pueda interpretar varias versiones de un personaje”, comentó en una entrevista para Entertainment Weekly. En esta ahondó en la razón por la que decidió retirarse de la serie.

Si bien sostuvo que fue una carrera muy divertida, consideró que ya no aportaba de la misma manera. “El programa no se llama Wells, sino The Flash. En cierto momento pensé: ‘Voy a hacer esto mientras me sienta realmente desafiante, sea agradable y que esté contribuyendo a la historia de Flash’”, acotó.

“Después de que Sherloque se estaba rastreando a sí mismo, el Reverse Flash (en la temporada 5), incluso al principio de esa temporada, pensé: ‘Sí, parece que ahora me dirijo hacia la salida’. Pensé que sería un desenlace perfecto (...). El programa se llama The Flash y estará bien sin mí”, finalizó.

The Flash - sinopsis oficial

Sigue las veloces aventuras de Barry Allen, un joven común y corriente con el deseo latente de ayudar a los demás. Cuando una inesperada partícula aceleradora lo golpea por accidente, de pronto se encuentra cargado de un increíble poder para moverse a increíbles velocidades.