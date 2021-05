Paul McCartney, documental del exintegrante de The Beatles promete emoción

McCartney 3,2,1, la serie documental que narrará y resumirá la vasta obra de Paul McCartney, talentoso músico y exintegrante de The Beatles, ya cuenta con fecha de estreno y está lista para llegar a la plataforma de streaming Hulu este mismo año.

La antología del músico británico que, junto a John Lennon, creó la banda The Quarrymen, la cual posteriormente se transformaría en The Beatles, tiene una variedad enorme de episodios que han hecho de su carrera como artista un viaje que merece una buena charla al respecto.

Así, McCartney conversará con Rick Rubin, productor discográfico estadounidense que ha ganado el Grammy múltiples veces y que ha trabajado con figuras como Johnny Cash y otros referentes de distintos géneros musicales.

El tráiler, que muestra en blanco y negro a ambos íconos mientras recapitulan la vida de McCartney entre lo personal y lo musical, tiene pinta de ser un documental hecho especialmente para los fanáticos del músico británico, quien continúa sembrando éxitos y lanzando nuevas canciones con 78 años. Esto se ve reflejado en su más reciente álbum lanzado en abril de este año: McCartney III imagined.

“Nunca antes los fanáticos habían tenido la oportunidad de escuchar a Paul McCartney compartir, con un detalle tan amplio y festivo, la experiencia de crear el trabajo de su vida: más de 50 años de música que define la cultura”, ha expresado en un comunicado Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment.

De igual manera, Erwich ha señalado que “ser un observador mientras Paul y Rick Rubin deconstruyen cómo se produjeron algunos de los mayores éxitos en la historia de la música es realmente esclarecedor”. Así, dejó la valla alta para esta nueva serie documental que seguramente dará mucho de qué hablar.

También, para el deleite de los fans del cuarteto de Liverpool, está en agenda la película documental dirigida por Peter Jackson: The Beatles: get back, en la que veremos a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Star en la polémica grabación de su álbum Let it be, que aún genera la especulación entre sus seguidores a pesar de haber pasado varios años.

McCartney 3,2,1 llegará a la plataforma de streaming Hulu el 16 de julio de este mismo año y promete ser un momento especial tanto para beatlemaniacos como para los amantes de la música de antaño.