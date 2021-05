Venom 2: la conexión con Spider-Man y Avengers es explicada por director

Venom 2: let there be Carnage traerá a Cletus Kasady de las viñetas a la pantalla grande, y los fanáticos no podrían estar más emocionados por el resultado. Para su sorpresa, la aparición del villano no es la única atracción de la película, puesto que el tráiler habría dado pistas sobre su conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Ciertamente, los guiños a los Avengers y Spider-Man eran demasiado obvios, dando pie a varias teorías para las redes sociales. Al respecto, el director Andy Serkis conversó con IGN para dejar en claro que Venom 2 tiene su propio universo aparte del MCU.

“Por supuesto, hay algunas conexiones entre Venom y Spider-Man (…) Sin embargo, estamos tratando a esta película como su propio mundo. La historia del protagonista se desarrolla en su propio universo. Hay guiños al del Hombre Araña en algunos momentos, pero en nuestra película nadie es consciente de otros personajes como el trepamuros”, aseveró.

En cuanto a ciertos elementos como el periódico Daily Bugle e incluso una aparente mención a los Avengers, Serkis aseguró que solo son huevos de pascua para atraer a los seguidores del MCU. De esta forma, queda en claro que el Universo Cinematográfico de Marvel y el creado por Sony no coexisten, pero sí juegan con la idea de un hipotético crossover.

Carnage será interpretado por Woody Harrelson. Foto: Sony Pictures

¿De qué trata Venom 2: let there be Carnage?

Por el momento, no hay mayores detalles del argumento. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios habrían decidido mover el estreno de la cinta de su fecha inicial en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectativa.