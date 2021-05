Loki: nuevo póster de la serie presenta un reloj animado

Después del final de The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus, miles de usuarios de la plataforma de straming esperan con ansias el estreno de Loki. La entrega que expandirá las aventuras del ‘Dios de las mentiras’, interpretado por Tom Hiddleston.

Para mantener las expectativas de los fanáticos, Marvel Studios compartió un nuevo póster, el cual presenta a los personajes que veremos en la serie.

El afiche muestra a los personajes que veremos en Loki. Foto: Marvel Studios

En el afiche resaltan las figuras de Loki (Tom Hiddleston) Mobius M. Mobius (Owen Wilson), Judge Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) y Hunter B-15 (Wunmi Mosaku).

Sin embargo, lo más llamativo es el reloj animado que aparece en la parte inferior del póster. Aún no hay detalles oficiales sobre aquel personaje, pero se cree podría ser la mascota de la agencia The Time Variance Authority.

Loki - tráiler

Loki - fecha de estreno

La nueva serie de Marvel Studios se estrenará el 11 de junio de 2021 a través de Disney Plus. El show tendrá seis capítulos, bajo el formato de Falcon y Soldado de Invierno.

Loki - reparto y personajes

El elenco estará encabezado por Tom Hiddleston. A su vez, veremos a Owen Wilson como el agente de la TVA (Autoridad de Variante Temporal). Wunmi Mosaku y Richard E. Grant también serán parte del reparto de la serie, aunque en papeles que aún no han sido desvelados.