Sombra y hueso temporada 2: creadores tienen planes de expandir la serie

A tan solo unos días del estreno de Sombra y hueso en Netflix, la serie de fantasía basada en la saga escrita por Leigh Bardugo ha conseguido capturar la atención de los espectadores desde el primer capítulo, por lo que muchos se preguntan cuándo llegaría una segunda entrega de la ficción.

En una reciente entrevista con el medio web CBR, el director Eric Heisserer y la novelista explicaron que tienen la intención de crear más episodios del programa .

“Tenemos planes. No depende de nosotros si podemos ejecutarlos, pero tenemos muchos planes y muchos libros que tienen un largo camino por recorrer. Mis lectores saben, me encantan los buenos momentos de suspenso. Quiero que queden satisfechos en el final de la historia, pero desesperados por más, así que creo que Eric lo logró bastante bien”, comentó Bardugo.

Por su parte, Heisserer mencionó de forma irónica el éxito de Sombra y hueso. “Supongo que yo dije: ‘Te reto a que no me des otra temporada, Netflix’. Es un juego realmente aterrador, no creo que deba estar haciendo eso, pero acá estoy”, finalizó el director.

Sombra y hueso - tráiler

¿De qué trata Sombra y hueso?

Con ocho episodios recién estrenados, la historia se desarrolla en un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana. En esa situación, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país.

Mientras luchaba por perfeccionar su habilidad, fuerzas peligrosas conspiraron contra ella y dieron rienda a una batalla épica de impredecible magnitud. ¿Cómo logrará salir airosa?