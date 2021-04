Sound of metal tiene cinco nominaciones a los Premios Oscar. En 2019, el filme fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y posteriormente ha sido agregado al catálogo de Amazon Prime Video.

La película es interpretada por Riz Ahmed, quien encarna a Rubén, un baterista que realiza una gira con su novia Lou (Olivia Cooke), pues conforman el dúo de metal Blackgammon . Sin embargo, todo cambia cuando una mañana él se despierta y ya no oye bien.

¿Dónde ver la película Sound of Metal?

Desde el 2020, la película Sound of Metal está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

Tráiler de Sound of Metal

Sound of Metal: sinopsis

Ruben (Riz Ahmed) es el joven baterista del dúo de música metal que forma con su novia Lou (Olivia Cooke). Viviendo en su RV, navegan al ritmo de los espectáculos en un recorrido que los lleva a los cuatro rincones del país.

Sound of Metal: reparto

Riz Ahmed como Ruben Stone

Olivia Cooke como Lou

Paul Raci como Joe

Lauren Ridloff como Diane

Mathieu Amalric como Richard Berger

Chelsea Lee como Jenn

¿Sound of Metal está en Netflix?

No, Sound of metal no está disponible en Netflix. El filme protagonizado por Riz Ahmed se encuentra en Amazon Prime Video.

¿A qué categoría está nominada la película Sound of Metal?

Mejor Película

Mejor Guion Original

Mejor Edición

Mejor Actor

Mejor Actor de Reparto

¿Cuándo son los Premios Oscar 2021?

La premiación de los Premios Oscar 2021 está programada para este domingo 25 de abril . En Perú, se podrá ver vía TNT desde las 7.00 p. m..

¿Dónde ver los Premios Oscar 2021?

Los Premios Oscar 2021 se podrán ver en vivo vía TNT en español.