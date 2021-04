The Suicide Squad terminada: James Gunn podría dirigir más películas para DC

The Suicide Squad, la nueva película de DC Films, reinventará el equipo de maleantes más queridos de la franquicia. Bajo la dirección de James Gunn, el filme promete risas desenfrenadas, acción a raudales y un inspirado elenco.

Para alegría de los fanáticos, la producción finalizó la etapa de grabación el último marzo y su estreno agendado para el 6 de agosto de 2021 parece mantenerse. Así es como James Gunn empezó su campaña de publicidad en Twitter.

“Véanos en el enorme artículo de portada sobre The Suicide Squad de Den of Geek que sale el 27 de abril. Van a haber entrevistas exclusivas conmigo, Margot Robbie, Idris Elba, John Cena y Joel Kinnaman. Por cierto, ya terminamos por completo la película esta semana, con efectos especiales y toda la cosa. No puedo esperar a que la vean”, compartió.

Tras esto, James Gunn señaló que siempre había planeado tenerla terminada a estas alturas. “Lo que es más inusual es que no tuvimos que hacer ninguna toma pickup ni ninguna de postproducción”, agregó antes de hablar sobre su futuro en DC Films.

“Ya voy a más de la mitad en el rodaje de la primera temporada de un show de televisión [Peacemaker]. Así que definitivamente hay más en el horizonte”, respondió cuando un fan le preguntó si realizaría más películas para DC Films en el futuro.

La nueva entrega de Suicide Squad será un reboot de la cinta estrenada en 2016. Foto: Warner

The Suicide Squad - sinopsis oficial

“Bienvenido al infierno a.k.a. Bell Reve, la prisión más peligrosa y mortal de Estados Unidos. Donde los peores supervillanos se mantienen cautivos y harán todo lo posible por salir, incluido unirse a un súper secreto Task Force X.

¿La tarea de vida o muerte de hoy? Reunir a un grupo de marginales, incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Luego, ármenlos hasta los dientes y déjenlos ahí. En la remota isla plagada de villanos, Corto Maltese”.