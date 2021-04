Disney + y Sony se unen: películas de Spider-Man y más llegan a streaming

Disney Plus fue lanzado al mercado con los mejores títulos de la marca, las cuales abarcan historias de Marvel Studios, FOX y National Geographic. Pero, lo que más de uno se preguntaba, era cuándo estarían las películas de Spider-Man en el servicio.

Contrario a lo que muchos piensan, los derechos del arácnido no están bajo Marvel, sino son propiedad de Sony Pictures, empresa que recientemente ha cerrado un acuerdo de transmisión con Disney.

Según informó Variety, e l trato comercial de amplio alcance, que ha sido firmado hasta el 2026, permitirá a Sony estrenar no solo las cintas de Spider-Man, sino también sus futuras historias. Esta noticia llega a semanas de que la compañía cierre una exclusividad con Netflix, la cual indica que todas las películas de Sony Pictures que se estrenen a partir de 2022 estarán disponibles en la plataforma.

¿Qué películas de Sony llegarán a Disney Plus?

El contrato no solo incluye Disney +, sino también servicios como Hulu, ABC, FX y Freeform. En cuanto a las películas que veremos en el portal de videos, algunas de ellas son: Spider-Man 3: no way home y las franquicias de Jumanji, Hotel Transylvania y más.

“Estamos encantados de asociarnos con Disney para entregar nuestros títulos a sus espectadores y suscriptores. Este acuerdo consolida una pieza clave de nuestra estrategia de distribución de películas, que es maximizar el valor de cada una de nuestras historias, poniéndolas a disposición de los consumidores en todas las ventanas”, dijo Keith Le Goy, presidente de distribución y redes mundiales de Sony Pictures Entertainment, en un comunicado compartido a Variety.