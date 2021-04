Estación Zombie 2, estreno en Netflix: todo sobre secuela de Train to Busan

Tras el exitoso estreno de Train to Busan: Península en cines, la cinta de zombies ha sido una de las más aclamadas en su género. Al mismo tiempo, los fans pedían que la película secuela llegará a Netflix para que completara la historia ficticia de un mundo devorado por los insaciables infectados.

La película vuelve a describir las consecuencias del mismo virus zombie que se vio en la primera entrega, excepto que esta vez el foco se expande a toda la península coreana. Por esta razón, la acción y el terrorífico espectáculo adquieren una mayor escala.

La historia está ambientada cuatro años después de los hechos ocurridos en Busan. Cabe resaltar que ningún personaje visto aparece nuevamente al tratarse de una continuación no directa. En esta ocasión, el protagonismo recae en Gong Yoo, conocido por The age of shadows y Goblin.

¿Qué dijo la crítica de Train to Busan 2?

Las apreciaciones más agudas como las de The Star señalaron que Train to Busan 2 abandonó la alegoría social para enfocarse en secuencias de acción alucinantes. A pesar de que estas cumplen, no serían suficientes para darle un broche de oro a la historia.

Por otro lado, EonTalk defiende que película es un buen producto que te engancha desde el comienzo con buenas dosis de tensión y suspenso. Asimismo, afirma que el director Yeon Sang-ho realmente dejó volar su imaginación.

En cuanto al elenco, se destacó la labor de Kang Dong-won, pero sobre todo el trabajo coral de los actores. Lee Jung-hyun continúa “impresionando”, Kim Min-jae es “brutalmente auténtico”, mientras que Koo Kyo-hwan ofrece una “interpretación fascinante”.