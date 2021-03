WandaVision: ¿a dónde fue White Vision y cuál es su destino en el UCM?

Con el paso de los capítulos de WandaVision, vimos como el synthezoide descubre la verdad, recuerda qué le pasó en Infinity War y conoce a White Vision, la versión de él creada por S.W.O.R.D.

Para el capítulo final de la serie, los dos Visión luchan, pero el que estuvo viviendo todo este tiempo con Wanda desbloquea los recuerdos de ‘su copia’ y provoca su huida.

¿A dónde se fue White Vision?

Con la nueva información, White Vision escapa de Westview y de S.W.O.R.D, dejando atrás a Wanda y los gemelos. Si bien la serie no nos dice qué pasó con él, los cómics tienen una pista sobre su destino.

White Vision aparece en The west coast Avengers: Vision quest (1989) de John Byrne, donde la versión original del personaje es secuestrado por una organización que borra su memoria y destruye su cuerpo para convertirlo en una arma. Al saber esto, Wanda logra rescatarlo y pide ayuda a Hank Pym para repararlo, pero el éxito no está de su lado y nace White Vision, que no es más que un cuerpo vacío sin recuerdos.

La historia continúa y un científico ayuda a Visión blanco a recuperar su vida, pero en medio de este proceso aparece otro Visión del multiverso. Esta versión intercambia lugares con White Vision y se apodera de él. Con Anti-Visión en el cuerpo de White Vision, el verdadero Visión, ya recuperado, se encarga de derrotar a sus ‘copias’ en la miniserie de 1994 Vision escrita por Bob Harras.

¿Cuál es el futuro de Visión en el UCM?

Si bien WandaVision no nos dice a dónde se fue, Paul Bettany, actor que le da vida al personaje, dijo que volverá al UCM ya que su contrato sigue vigente con Marvel Studios.

Por otro lado, la serie de Disney Plus nos dejó ver cómo White Vision, tras desbloquear su mente, tiene flashbacks de las últimas vivencias del verdadero Visión en Wakanda, por lo que más de un fan ya especula una próxima reunión con Shuri en Black Panther 2. Sin Tony Stark, ella es el personaje más capaz cuando se trata de un genio con tecnología aplicada.