WandaVision: Capitana Marvel es más poderosa que Wanda, afirma Brie Larson

El más reciente capítulo de WandaVision reveló que Wanda Maxifmoff poseía la magia del caos, convirtiéndose en la Bruja Escarlata. Gracias a sus poderes, la protagonista pudo rescribir la realidad e incluso revivir a los muertos, dejando en claro que se trata de uno de los personajes más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Pese a esta demostración de sus poderes, Brie Larson no habría quedado impresionada. En una entrevista virtual por Zoom, la actriz reveló que su personaje, Capitana Marvel, sigue siendo el personaje más fuerte del MCU. Además, no tardó en bajar a otros personajes como Thanos o Thor de su pedestal.

“Quiero decir, obviamente creo que soy el más fuerte porque eso es. Voy a continuar con ese rumor. ¿Por qué es Capitana Marvel? No lo sé, no lo escribí. Así es como es. Estos son sólo hechos. No los invento. Creo que Thanos hizo trampa”, declaró la actriz haciendo referencia a la pelea de su personaje contra el titan loco.

Tras esto, también comparó a Capitana Marvel con el dios el trueno y reafirmó su posición. “Me encanta la pregunta porque obviamente tengo una cosa irónica con Chris Hemsworth al respecto. Él está muy convencido de que es el más fuerte, así que todo es divertido. Honestamente, creo que el personaje que amas es el más fuerte, pero soy parcial, así que diré que soy yo”.

Originalmente, Capitana Marvel obtuvo sus súper poderes por accidente durante una pelea entre Mar-Vell y el comandante Yon-Rogg. La radiación de una explosión alcanzó a la piloto de la Fuerza Aérea, por lo que se modificó su estructura genética y se transformó en un híbrido humano-kree con diversos poderes.

En poco tiempo, fue etiquetada como ‘la superheroína más grande de Marvel. Esto gracias a sus extraordinarios poderes Kree. Además de sus características más conocidastambién tiene la capacidad de manipular energía cósmica, al punto de controlarla y usarla en contra de sus enemigos.