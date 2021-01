WandaVision, capítulo 3 en Disney Plus: adelanto de la serie de Marvel

El estreno de WandaVision en Disney Plus tiene a los fans emocionados, pero a la misma vez confundidos por sus primeras escenas. Con varios momentos y referencias, los episodios ya son de lo más comentado en las redes sociales.

La ficción, que ya está disponible en el streaming, no solo ha confirmado la cantidad de capítulos que tendrá, sino que continuará la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual empezó con Spider-Man: far from home del 2019.

¿Qué pasó en WandaVision capítulo 1 y 2?

En el estreno de WandaVision, hemos visto el regreso de Wanda Maxinoff y Visión, pareja que fue vista junta por última vez en Avengers: Infinity War. Con la muerte del androide, la serie nos permite ver una realidad creada, por lo que se sabe gracias a los cómics, por Scarlet Witch.

Los dos primeros episodios ya nos dejan ver más de una referencia a las historietas de Marvel. Las escenas tienen de protagonistas a Hydra y a Sword, un misterioso grupo que aparece al final del capítulo 2.

WandaVision capítulo 3: primer adelanto de la serie

Tras el estreno de WandaVision capítulo 1 y 2, se ha revelado el teaser tráiler correspondiente al tercer episodio, el cual expone una nueva realidad a color y ya no a blanco y negro.

En las imágenes se aprecia a una W anda embarazada y luego cargando a sus hijos recién nacidos, Billy y Tommy . En escena también aparece Agnes y más vecinos de la pareja.

Por otro lado, se verá la presencia de Sword, una agencia gubernamental que combate las amenazas extraterrestres y complementa las operaciones nacionales de S.H.I.E.L.D.

Fecha de estreno para ver WandaVision, capítulo 3

Disney+ decidió que los episodios de WandaVision tengan un estreno semanal, por lo que la siguiente entrega está fechada para el 22 de enero de 2021.