Navidad 2020: las mejores películas para ver en Netflix

La Navidad es uno de los eventos más importantes del año. Como es de esperar, muchos desean poder estar al lado de sus seres queridos y compartir buenos momentos.

Por este motivo, una maratón con las mejores películas navideñas de Netflix no pueden faltar. A continuación, te revelamos los títulos más destacados disponibles en la plataforma de videos online.

La Navidad mágica de los Jangle

Este largometraje cuenta la historia de un icónico fabricante de juguetes llamado Jeronicus Jangle, quien es reconocido por crear grandes inventos. Sin embargo, todo cambiará para el hombre cuando su aprendiz le roba su obra más querida.

A raíz de ello, Jeronicus pierde la confianza en los demás, pero su nieta será la encargada de curar sus heridas y hacerle creer de nuevo en la Navidad.

Las crónicas de Navidad

En esta entrega, Kate Pierce y su hermano Teddy tiene como objetivo grabar a Papá Noel en Nochebuena. Para lograrlo, los jóvenes se esconden en su trineo, pero lamentablemente generan un accidente que podría arruinar la Navidad.

Las crónicas de Navidad 2

La segunda cinta transcurre dos años luego de la primera parte. Aunque todo parece que se ha calmado para los hermanos Kate y Pierce, un nuevo problema los sumergirá en una emocionante aventura para salvar la Navidad.

El deseo de Navidad de Angela

Las películas animadas no podían faltar y esta ficción promete conmover a más de uno. La trama sigue los pasos de una niña que busca todos los medios para poder reunir a su familia en Nochebuena.

Una Navidad en California

La cinta muestra cómo Amy, una millonaria mujer, desea conseguir una particular finca para instalar su centro de distribución. Para lograr su propósito, le pide a su hijo Joseph que consiga la firma de la propiedad antes de Navidad. No obstante, el joven no imaginará que la dueña del territorio robará su corazón.