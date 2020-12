‘Fargo 4’: Una historia de inmigrantes y asimilación

OnDIRECTV estrenó la cuarta temporada de la premiada serie ‘Fargo’, que regresó con una nueva historia protagonizada por el actor Chris Rock. La República conversó con Enzo Mileti, escritor y coproductor de la serie inspirada en la película homónima de los hermanos Coen, ahora, bajo la dirección de Noah Hawley. Actualmente, la podemos ver también a través de la plataforma DIRECTV GO.

¿Por qué la cuarta temporada de ‘Fargo’ está ambientada en la década de 1950 en Kansas?

Esta entrega de ‘Fargo’ es una historia de inmigrantes, sobre asimilación. Y se trata de cómo tratamos a nuestros miembros más vulnerables y marginados de la sociedad. En resumen, del sueño americano, y de cómo ese sueño a menudo no se aplica a todos por igual. Entonces, Kansas City de 1950 fue un gran escenario para explorar esos temas porque vio la intersección de dos grandes migraciones –dos grupos de personas que buscan una vida mejor: inmigrantes que vienen de Europa y afroamericanos que emigran del sur–. Como ambos grupos lucharon por su parte del sueño americano, pronto descubrirían que las oportunidades no fueron tan abundantes como esperaban.

¿Pensaron que era el momento correcto de exponer temas como la discriminación racial y discriminación contra los inmigrantes?

Esta temporada de ‘Fargo’ nos recuerda cómo tomamos nuestra libertad por concedida, y cómo olvidamos que no fue hace tanto tiempo que muchos de nosotros fuimos considerados el “otro” –el forastero–. Estados Unidos es una nación de inmigrantes y, a menos que seas nativo estadounidense, tus antepasados también vinieron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Judíos, irlandeses, italianos –no se les dio acceso automáticamente a The American Dream–. Tuvieron que luchar por ello. Pero en todos esos casos, finalmente se les permitió asimilar y ser considerados “blancos estadounidenses” y, por supuesto, ese no ha sido el caso de los afroamericanos.

¿Siempre se pensó en el personaje de Chris Rock como uno de los protagonistas de esta cuarta temporada?

Sí, Chris Rock interpretó a Loy Cannon desde el principio. Su personaje se establece esta temporada, y aunque él es conocido como un genio de la comedia, creo que la gente quedará sorprendida por la gravedad y profundidad de su actuación.

Como escritor de origen latino, ¿cuánto de su experiencia como inmigrante le ha servido para escribir esta parte de la historia de ‘Fargo’?

Nací en Utah, y aunque viví en Guatemala durante algunos años, confié más en las experiencias de mi madre y mi abuelo que las mías. Dicho esto, la investigación que hicimos fue invaluable, y como soy italiano por parte de mi padre, sentí una conexión especial con la experiencia italoamericana porque me hizo pensar un poco más en mis propias raíces. Mi bisabuelo vino de Italia a la isla Ellis, y para estudiar más sobre lo que fue como inmigrante en ese momento fue muy esclarecedor.

¿Alguna vez te has sentido discriminado, como escritor o director en la industria?

Afortunadamente, nunca. Sin embargo, mi esposa, Roberta Valderrama, que es peruana, sí lo ha vivido. Nació en Lima, y como actriz se ha enfrentado a todo tipo de discriminación a lo largo de su carrera, desde sutiles microagresiones al racismo descarado y manifiesto. Debido a que Roberta es tan étnicamente ambigua, la industria tiene dificultades para categorizarla, y esto siempre ha sido un problema cuando viene al casting.

Hay muchos elementos de El padrino en esta parte de la serie, debido a la confrontación de las familias: la italiana y la afroamericana. ¿El trabajo de Francis Ford Coppola te inspiró de alguna manera?

Soy un gran admirador de Francis Ford Coppola, y El padrino y El padrino II son dos de mis películas favoritas, así que estoy seguro de que me inspiré al menos en un nivel subconsciente. Dicho eso, ‘Fargo’ tiene un tono más ligero que El padrino, un tono de Coen Brother, así que teníamos más oportunidades para explorar la comedia negra en esta historia. Pero dado que El padrino es la estrella del norte de todas las películas y series de gánsteres, invariablemente surgió de vez en cuando, más aún durante la producción en conversaciones sobre iluminación y producción de diseño.