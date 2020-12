The crown: Netflix no advertirá que es ficción, tras pedido de gobierno inglés

La temporada 4 de The crown gustó a los fans, pero al parecer no tanto a la Corona británica. En los nuevos episodios no solo se ve a una Reina Isabel II preocupada por el futuro de su hijo Carlos, sino también el ingreso de Lady Diana a la historia.

Si eres de los que ya vio el programa, sabrás que la imagen de Diana de Gales resultó la más beneficiada en redes sociales, algo que no ocurrió con Carlos y Camila de Cornualles. En ese sentido, el gobierno de Reino Unido pidió a Netflix esclarecer que lo visto en la serie es ficción, algo que el servicio de streaming se ha negado a ejecutar.

De acuerdo al New York Post, el secretario de Cultura, Oliver Dowden, envió una carta a Netflix para “expresar las preocupaciones de su gobierno” en torno a lo visto en The crown.

Sobre este tema, el portal de videos envió un comunicado a Variety donde indica que no se pondrá un mensaje de advertencia en la serie, debido a que sus usuarios son conscientes de su naturaleza ficticia.

“Siempre hemos presentado The crown como un drama, y tenemos plena confianza en que nuestros seguidores entienden que es una obra de ficción que se basa en acontecimientos históricos”, dijo un portavoz de Netflix al medio especializado. “Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad”.

Lady Diana y el príncipe Carlos, la relación más esperada por los fans de The crown. Foto: Netflix/composición

Si bien la fidelidad histórica no ha sido un problema durante las temporadas anteriores de la serie, el cuarto ciclo tuvo momentos únicos y delicados para la familia real británica.

En los nuevos episodios, ambientados en la década de 1980, hemos visto el ingreso de la primera ministra Margaret Thatcher, cuyo mandato de 11 años transformó y dividió a Gran Bretaña, y el de la princesa Diana, joven que se enamoró de Carlos de Inglaterra y que se robó el corazón de toda una nación.

The crown temporada 4 está disponible en Netflix.