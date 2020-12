El Universo Cinematográfico de Marvel está en constante crecimiento y los fanáticos son los más emocionados por las siguientes películas que llegarán a las salas de cine.

Con la Fase 4 en desarrollo, de entre todas las historias la que más causa interés es sin duda Spider-Man 3, cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

Quien ha hablado recientemente sobre el proyecto es la actriz, que en una conversación con Jimmy Kimmel esquivó hábilmente las preguntas sobre el film, pero, sobre todo, las referidas a la posible existencia de un futuro Spiderverse.

En la charla, el conductor le preguntó a Zendaya sobre la teoría de los fanáticos de que los Spider-Man anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield, podrían retomar sus personajes e interpretar una vez más a sus respectivos arácnidos en la tercera cinta bajo el sello de Sony.

Ver desde el minuto 5:07 al 6:05

“Sí, todo está bajo secreto”, contestó la intérprete de MJ. Sin perder el tiempo, Jimmy Kimmel le contestó: “Dime, la película se llama Spider-Man 3, ¿por qué son los que van a aparecer en la película? Zendaya inmediatamente respondió: “Eso es algo que no puedo confirmar ni negar” . El entrevistador continúo: “¿Pasaste Día de Acción de Gracias con Spider-Man en Atlanta? Te digo esto porque sé que Tobey no come carne. Estaba preocupado”. La artista solo contestó con una risa.

Tras esta entrevista, los fanáticos no han dudado en compartir sus teorías en redes sociales, y comentar de qué manera podrían Maguire y Garfield encontrarse con el Spider-Man de Tom Holland.

Recordemos que el Universo Cinematográfico de Marvel es conocido por su famosa seguridad de información. Tanto el elenco como el equipo de producción de las películas, firman contratos de exclusividad para que nada visto o grabado previo al lanzamiento oficial sea difundido de manera ilegal.

Se espera que Spider-Man 3 llegue a los cines el 17 de diciembre de 2021.