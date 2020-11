The Crown, la serie de Netflix, presentó su cuarta temporada, siendo una de las más esperadas por mostrar a los personajes de Lady Di y Margareth Thatcher. La etapa centrada en esta entrega fue el matrimonio del Príncipe Carlos y Diana de Gales, lo cual ha traído polémica al show.

La semana pasada, a través del medio The Daily Mail, el príncipe Carlos expresó su malestar por el retrato horrible e injusto de la historia. Ahora se sumó el secretario de Cultura británico, Oliver Dowden, quien mostró su desacuerdo con la producción.

Emma Corrin y Gillian Anderson ingresaron a la temporada 4 de The Crown. Foto: Composición/Netflix

“The Crown es una bonita obra de ficción muy bien producida, como otras series de televisión. Netflix debería dejar claro desde el principio que no es más que eso. Si no lo hace, temo que toda una generación de espectadores que no vivieron esos acontecimientos se tomen la ficción como hechos”, expresó Dowden.

El hermano de la fallecida Lady Di, Earl Spencer, recomendó a la serie que se recalque en un inicio que los eventos contados no son verdaderos. Pese a que existen diferentes opiniones en cuanto a la trama, los actores del show tienen en claro que es una ficción.

Emma Corrin fue la encargada de interpretar a la princesa Diana. Foto: Netflix

La actriz Emma Corrin, quien da vida a Diana, ha revelado que las quejas le parecen fundamentadas, puesto que existe cierta ficción dentro del programa. “Evidentemente, tiene raíces en la realidad, pero, en cierto modo, los guiones de Peter Morgan son solo obras de ficción”, mencionó.

Por su parte, el director de la serie, Peter Morgan, mantiene conocimiento sobre las disconformidades existentes con su creación. Previamente, afirmó que existirán veces en las que alejarse de la exactitud es necesario, pero jamás de los eventos reales.