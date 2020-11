Bruce Lee vs Chuck Norris: historia de la pelea y cómo se conocieron

Bruce Lee, quien en vida fuera actor, director y luchador de artes marciales, sigue siendo una de las figuras más importantes del cine internacional pese a su muerte en 1973.

Aprovechando que el pasado 27 de noviembre se conmemoró los 80 años de su nacimiento, en redes sociales fanáticos no dejaron de recordar sus películas y escenas icónicas. De entre todos estos emblemáticos momentos, no es olvidada, por ejemplo, la pelea que sostuvo contra Chuck Norris en El regreso del dragón.

Bruce Lee vs. Chuck Norris

El combate que se grabó en el Coliseo Romano de Italia llevó a la pantalla grande una de las amistades más famosas de Hollywood, la misma que dio pie a un histórico enfrentamiento donde Bruce Lee salió ganador.

Sobre este evento, en un entrevista del 2009 con Michael Eisner para CNBC, Chuck Norris dio detalles de cómo conoció al popular ‘Dragón’ y cómo terminó siendo elegido para la cinta.

“Luego de ganar el título mundial, el productor me presentó a Bruce. Comenzamos a hablar y nos compenetramos mucho, por lo que me dijo que deberíamos entrenar juntos cuando esté en Los Ángeles. Volví y estuvimos practicando por un tiempo. Luego se fue para Hong Kong y no supe de él en años. De un momento a otro me llamó y me dijo que quería que fuera su oponente en la película. Acepté”, contó Norris,

Chuck Norris y Bruce Lee: actor habla sobre quién hubiera ganado en una pelea real

En la misma conversación, el actor y ex campeón mundial de Tang soo do respondió una de las interrogantes más comentados por los fans: ¿quién hubiera ganado en una pelea real entre él y Bruce Lee? Sobre esto dijo lo siguiente:

“Yo era un peleador profesional y él no, era muy bueno eso si. La verdad no sé quién hubiera ganado. Nunca quise llegar a eso y Bruce tampoco. En cualquier caso, sí llegamos a entrenar juntos”, explicó.