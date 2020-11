Snyder cut: segundo tráiler muestra el nuevo aspecto de Steppenwolf

El reestreno de la Liga de la justicia, con el corte de Zack Snyder, es una de las series más esperadas por los suscriptores de HBO Max y el público en general.

Se sabe que la cinta contará con escenas eliminadas, las cuales presentarán nuevos personajes. Además, se podrá ver el rediseño de uno de los principales villanos de la historia: Steppenwolf.

El segundo tráiler del show mostró el nuevo aspecto del antagonista, el cual ha sido bien recibido por los fanáticos de DC Comics.

El personaje interpretado por Ciaran Hinds muestra una apariencia más amenazante que el visto en el largometraje de 2017. Aún no se sabe si Hinds ha participado en las nuevas tomas que se están realizando para el Snyder Cut.

El nuevo adelanto de la miniserie de HBO Max también incluye algunas escenas nuevas con Darkseid y Superman.

En una entrevista hecha por Comicbook, Zack Snyder confirmó el regreso de Jor-El, el padre biológico de Superman. El personaje fue interpretado por Russell Crowe en Man of Steel, pero no volvió a desempeñar un papel importante desde entonces.

A través de las redes sociales, los fans señalaron que el kriptoniano solo podría aparecer en un flashback y no como un holograma. En la película Man of steel, su conciencia artificial fue completamente eliminada por el villano Zod.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma HBO Max anunció el estreno de Zack Snyder’s Justice League en 2021. Por el momento, queda esperar una fecha en concreto. Aunque una filtración ocurrida en agosto de 2020, indicó que el lanzamiento de la miniserie estaba programada para el 5 de setiembre de 2021.

Is this the release date of the #SnyderCut? The DC press site has this up. pic.twitter.com/ukhE4u8xQY