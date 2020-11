The dark knight returns: Zack Snyder desea adaptar el emblemático cómic

El cómic The dark knight returns inspiró a Zack Snyder para la creación de Batman v Superman, el primer encuentro entre ambos superhéroes en la pantalla grande. El resultado, sin embargo, no fue lo que los fanáticos de DC esperaban.

Fueron los mismos seguidores quienes reclamaron que ahora tendrían que esperar un tiempo para que esta historia sea adaptada nuevamente. Aunque, según el propio directos, desea una segunda oportunidad para hacerle justicia.

“Vi un tweet que decía: ‘Snyder necesita dejar de leer Dark knight returns, necesita leer otro cómic de Batman’. Casi le respondo. Estoy seguro de que Jay (Oliva) respondió: ‘¡No hay otros!’”, contó durante un programa de The Nerd Queens.

“Estoy tan obsesionado con ese cómic. Siempre he pensado que tal vez en el futuro la haríamos con un Batman decrépito. Es un sueño que tengo”, fueron las últimas palabras del cineasta al respecto.

Esta no fue la primera vez que se refirió a su proyecto de ensueño. A inicios de año, aseguró que Batman v Superman no niega la posibilidad de una película live action de The dark knight returns en el futuro.

The dark knight returns - sinopsis

Bruce Wayne, ahora de 55 años de edad, sale de su retiro para ponerse la capa. Como Batman, él también lucha contra sus viejos enemigos antes de que un viejo aliado llegue en busca de una última pelea.