Grey’s Anatomy: funeral de Derek Shepherd guardó secreto sobre Cristina Yang

A lo largo de su historia, Grey’s Anatomy ha presentado más de un momento que ha conmovido a los fans, pero no sería hasta la muerte y posterior funeral del Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey) que los televidentes quedarían impactados.

Durante el episodio 21 de la temporada 11 de la serie, vimos el último adiós al popular doctor. Este no solo reunió a todos los personajes de la ficción médica, sino que también trajo de regreso a Cristina Yang, papel que fue interpretado por Sandra Oh.

El ‘regreso’ de Cristina Yang

Recordemos que en Grey’s Anatomy 11, Shepard sufrió un accidente automovilístico que le ocasionó muerte cerebral, algo que obligó a Meredith Grey a tomar la decisión de desconectarlo y evitar más su sufrimiento.

En la escena del funeral, vemos a la doctora junto al resto de sus compañeros dándole la última despedida a su pareja. Aquí hace su inesperada aparición Cristina Yang, personaje que ya se había retirado de la trama en la temporada 10.

Como gran amiga de Meredith Grey, Yang llegó para acompañarla en este duro momento, pero lo que algunos fans no notaron era que la actriz que vimos en la pantalla no era Sandra Oh, sino una extra.

¿Cuándo se estrena la temporada 17 de Grey’s Anatomy?

ABC anunció que Grey’s Anatomy 17 se estrenará el próximo jueves 12 de noviembre de 2020. Asimismo, dio a conocer que el primer episodio será especial, ya que tendrá dos horas de duración.

La cadena de televisión detalló que dicho capítulo podrá ser visto desde las 9.00 p. m., hora de Estados Unidos. El estreno será antecedido por el regreso de la cuarta temporada de Station 19, spin off de la ficción.