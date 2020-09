Johnny Depp habría estado en conversaciones con Marvel para interpretar varios roles

Debido a los temas legales entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, la carrera del actor se habría visto amenazada y dejó en duda su regreso en algunas producciones como Piratas del Caribe 6.

Sin embargo, un reciente informe de We Got This Covered, fuente que anunció que Ben Affleck volvería como Batman en Flashpoint, Depp estaría de vuelta, pero en otros proyectos relacionados con Marvel Studios.

Según el medio, el actor estuvo en conversaciones con la compañía para que sea el nuevo Bounty Hunter, el villano del reboot Ghost Rider. Además, también existiría la posibilidad de que caracterice a Corsair, superhéroe que apareció por primera vez en el cómic de los X-Men de 1977.

La información también indica que Marvel Studios estaría planeando que Depp interprete al terrible villano Korvac, quien fue relacionado por los cibernautas como el probable antagonista de Capitana Marvel 2.

Hasta el momento, el actor no ha mencionado nada al respecto, por lo que solo quedaría esperar hasta un anuncio por parte de la productora.

Por otro lado, muchos fans se han preguntado en redes sociales si Johnny Depp, quien le dio vida a Gellert Grindelwald en las dos primeras entregas de Animales Fantásticos, volvería en una tercera parte.

¿Johnny Depp volverá a la saga de Animales fantásticos? - Fuente: difusión

De acuerdo a Deadline, Depp solicitó que el juicio legal que afronta por violencia doméstica fuera programado entre marzo y junio de 2021 con el objetivo de poder estar presente en el rodaje del esperado film.