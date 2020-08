John Wick vs. Neo: ¿quién ganaría en batalla? Keanu Reeves comenta encuentro

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos en Hollywood por su carisma y participación en una gran cantidad de películas. De todas ellas, las sagas de Matrix y John Wick se han convertido en grandes referentes de su respectivo género: acción y ciencia ficción.

Tanto Neo como el Baba Yaga cuentan con una gran legión de seguidores, quienes siempre se preguntaron cuál de los dos sería el vencedor de una batalla. El debate en redes sociales dio múltiples apreciaciones y resultados, por lo que finalmente se consultó al mismo actor.

Durante el programa The late show with Stephen Colbert, Reeves hizo todo lo posible para evadir la pregunta del presentador, pero terminó dando su veredicto. Para sorpresa de sus fans, señaló que ambos acabarían como aliados y no enemigos.

“¡No! ¡No! ¡No pelearían! Pero tal vez John Wick intentaría ayudar a Thomas Anderson (Neo) en el mundo real. Tal vez contra las máquinas”, señaló el actor, quien no pudo imaginarse un escenario en que Neo mate accidentalmente al perro del Baba Yaga.

A pesar de que este encuentro de ensueño podría nunca ocurrir, los fans encuentran consuelo en el lanzamiento de John Wick 4 y Matrix 4. Ambas películas tenían su estreno agendado para 12 de mayo de 2021, por lo que se denominó como el día de Keanu Reeves.

No obstante, la pandemia de coronavirus obligó la paralización de sus grabaciones y los fanáticos se preguntan si es que su llegada al cine aún coincidirá. Mientras que la primera se tratará de la penúltima entrega de la saga, la segunda dará pie a una nueva trilogía.