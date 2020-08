Robert De Niro: de Taxi Driver a El Padrino, las películas que lo convirtieron en una leyenda del cine

El 17 de agosto de 1943 nació en Nueva York, Estados Unidos, el actor Robert De Niro. Desde los 20 años ha sido parte del mundo del séptimo arte e, incluso, su gran talento lo hizo destacar y formar parte de distintas producciones.

En la década de 1980, y en adelante, los directores más renombrados sabían que la sola presencia de De Niro aseguraría el éxito de la cinta cinematográfica, sobre todo porque era perfecto para cualquier papel.

No obstante, el paso de los años ha dado un giro total a la carrera del actor, ya que muchos de sus últimos papeles han sido los de mafiosos italianos.

En su trayectoria de más de 50 años ha participado en una gran cantidad de filmes. Por eso, te mostramos las 10 mejores películas de las que ha sido parte Robert De Niro.

Taxi Driver (1976)

Una extensa lista de controversias fue lo que generó la película Taxi Driver por los temas que trató y, sobre todo, por el personaje principal: Travis Bickle. Aun así, alcanzó gran éxito.

Un ex marine está en busca de rehacer su vida tras la Guerra de Vietnam y comienza a trabajar como taxista. En este camino pierde contacto con la realidad y quiere hacer justicia.

Raging Bull (1980)

Jake LaMotta es el nombre del personaje que interpreta De Niro en Raging Bull. La violencia y autodestrucción que alberga este hombre ha hecho que su carrera vaya en ascenso, pero que destruya a su familia.

En cada escena se ve cómo el sujeto lucha consigo mismo y sus demonios internos, mientras va perdiendo todo.

El Padrino II (1974)

Una de las películas sobre mafias que ha sido la mejor de todos los tiempos, es El Padrino. La segunda parte, que muestra muchos más detalles importantes que la primera, tiene como uno de los actores principales a Robert De Niro.

Esta vez, el actor tuvo que interpretar al personaje que hizo Marlon Brando y logró hacerlo a la perfección. Aparece como un hombre calmo y centrado que por las circunstancia tiene un ataque de ira.

Goodfellas (1990)

Otra de las producciones de Martin Scorsese que tuvo la participación de De Niro es Goodfellas, considerada como una de las mejores películas mafiosas de la historia del séptimo arte.

De Niro hace de un miembro de la familia Lucchese, una importante banda de crimen organizada que radica en Nueva York. No obstante, su aparición es secundaria.

Brazil (1985)

En Brazil, Robert De Niro tuvo un pequeño papel. La película, dirigida por Terry Gilliam, fue una de las más extrañas en donde participó el actor.

Trata acerca de un hombre que vive en un departamento diminuto y que tiene un empleo aburrido. En este contexto, rodeado de un gobierno totalitario y burocrático, con una sociedad vista como consumista e industrial, De Niro busca a la mujer que se aparece constantemente en sus sueños.

The Deer Hunter (1978)

Michael Cimino dirigió una de las películas sobre la Guerra de Vietnam con un bajo presupuesto y con pocas de las grandes estrellas de Hollywood. Es así que recurrió a Robert De Niro como su arma secreta para que ocupara el papel protagónico.

El actor representó a un trabajador estadounidense con raíces rusas que sufre los estragos de la guerra. Es un filme que combina muy bien el drama y angustia.

Heat (1995)

Robert De Niro comparte reparto con Al Pacino en Heat. El primero interpreta a un criminal experimentado que es el líder de un grupo de malhechores que roba autos y bancos. Este es perseguido por un agente policial (Pacino) de Los Ángeles que está obsesionado con su captura.

El thriller policíaco de acción ha sido uno de los más complejos que se han realizado, a tal punto de convertirse en el modelo para las producciones que llegaron años más tarde.

Once Upon a Time in America (1984)

La historia profunda de Estados Unidos es uno de los temas más atractivos para el director Sergio Leone. Por eso, decidió realizar Once Upon a Time in America.

En esta película, el relato está enfocado en dos jóvenes judíos (Robert De Niro y James Woods) residentes de Nueva York. Ambos están en la búsqueda de ser personas importantes dentro del mundo del crimen organizado.

The King of Comedy (1983)

The King of Comedy es uno de los filmes no tan conocidos en los que trabajaron De Niro y Scorsese. Pese a ello, tuvo una buena apreciación por parte de la crítica del cine, ya que aborda la cultura de los medios de comunicación en Estados Unidos y la veneración a las celebridades.

Siguiendo la línea del director, esta película tuvo un poco de elementos policiales o criminales, aunque fue una comedia. El artista estadounidense interpretó esta vez a un aspirante a comediante que quiere triunfar en la industria del entretenimiento.

Casino (1995)

La última colaboración entre Robert De Niro y Martin Scorsese fue Casino, película basada en una historia de Nicholas Pileggi. El actor tuvo un papel protagónico en el que representó a un miembro de la mafia italiana que tenía negocios con casinos.