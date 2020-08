Black Widow: ¿Capitán América regresa? Cameo lo sacaría del retiro

Black Widow es una de las películas más esperadas por los fans del MCU. No solo marcará el inicio de la Fase 4 del universo cinematográfico, sino que también significará la despedida de Scarlett Johansson de la franquicia.

La historia está ambientada ante de los eventos de Avengers Endgame. En dicha cinta, Steve Rogers se retira como Capitán América para tener una vida tranquila hasta envejecer, pero eso no evitaría que vuelva a aparecer como aliado de la protagonista.

De acuerdo a ScreenRant, Capitán América aparecerá pero no solo como referencia. El personaje también podría estar directamente involucrado en la narrativa si cuentan cómo Natasha Romanoff se une a él en la clandestinidad como vimos en Capitán América: guerra civil.

En concreto, la escena no mostraría cómo ella hace la llamada al vengador para unirse a su causa. Asimismo, el superhéroe realizaría un pequeño cameo para encontrarse con la espía rusa. Sin duda, una estrategia que los fans agradecerían ver en la película.

Black Widow póster. Créditos: Marvel

Black Widow recogerá el pasado de Romanoff, quien era una habilidosa espía de una organización rusa. La heroína estaba acompañada de su amiga Yelena Belova y de Red Guardian, interpretado por David Harbour.

Sobre su ansiado estreno, los fans se preguntaron si llegaría directamente por Disney Plus al igual que Mulan. No obstante, el CEO de Disney, Bob Chapek, señaló que esa alternativa no formaba parte de sus planes.

La película tiene agendado su lanzamiento en cines para el próximo 6 de noviembre de 2020.